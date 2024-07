Comment gérer plusieurs bureaux virtuels sur Windows

Windows permet de gérer plusieurs bureaux virtuels. Très pratique pour séparer les mondes et s'offrir de l'espace. Voici comment en profiter.

Certaines personnes ont deux ou trois moniteurs sur leur PC Windows pour profiter d’une surface d’écran active plus importante. Mais même avec un seul, il est possible de s’offrir davantage d’espace grâce aux bureaux virtuels. Ceux-ci, ou les bureaux multiples comme ils sont officiellement baptisés, sont des copies du bureau principal sur lesquelles vous pouvez vous rendre avec un clic ou un raccourci clavier, chacune avec son propre jeu de fenêtres et d’apps. Pratique lorsque vous gérez des tâches bien différentes simultanément. Vous pouvez avoir un bureau pour le travail, un pour le jeu, un autre pour les réseaux sociaux…

Configurer votre premier bureau virtuel sur Windows 11

Vous pouvez afficher l’interface de gestion des bureaux multiples en appuyant sur Windows+Tab ou en cliquant sur le bouton en forme de carré blanc sur un carré noir dans la barre de tâches. S’il n’est pas visible, faites un clic droit sur la barre des tâches, choisissez « Paramètres de la barre des tâches » et activez ledit bouton.

Une fois sur l’écran dédié, vous verrez vos bureaux ouverts en bas. Cliquez sur Nouveau bureau pour en créer un nouveau, à droite de ceux existants.

Vous pouvez alors cliquer sur n’importe quel aperçu pour passer sur ce bureau. À noter, les raccourcis et icônes de barre des tâches restent les mêmes entre les bureaux. Ce qui change, ce sont les fenêtres et les apps ouvertes. Si vous voulez utiliser Edge sur deux bureaux, par exemple, il faut lancer le navigateur sur chaque bureau.

Chaque instance d’apps fonctionne de manière indépendante. Si vous lancez Chrome sur deux bureaux distincts, Chrome fonctionnera comme sur deux ordinateurs différents, vos données de navigation seront synchronisées si vous avez activé la synchronisation, mais vous ne pouvez pas passer d’un onglet à l’autre dans les deux instances.

Certaines apps ne sont pas compatibles avec le multi-instance. Les navigateurs et l’explorateur, par exemple, le permettent, Photoshop non.

Chaque fois que vous devez aller sur un bureau virtuel, utilisez le raccourci Windows+Tab ou le bouton dans la barre des tâches, comme décrit plus haut. Vous pouvez aussi rester appuyé sur Windows+Ctrl et les flèches gauche ou droite. Windows+Ctrl+D crée un nouveau bureau virtuel et vous y emmène immédiatement.

Pour mieux distinguer les différents bureaux, vous pouvez définir des fonds d’écran différents : allez sur l’un d’entre eux, faites un clic-droit sur le bureau et choisissez Personnalisation. Vous pouvez aussi renommer les bureaux en cliquant sur le nom au-dessus de l’aperçu.

Clic droit sur un aperçu dans l’écran de visualisation des bureaux vous offrent davantage d’options. Vous pouvez déplacer un bureau vers la gauche ou la droite, renommer un bureau ou changer son fond d’écran. Vous pouvez aussi sélectionner l’option « Fermer le bureau » pour le fermer lui et toutes ses apps (cliquer sur l’icône X au-dessus réalise la même opération).

Lorsque vous fermez un bureau, toutes les apps ouvertes basculent automatiquement sur le bureau immédiatement à gauche – aucun risque de perdre un travail en cours. Si vous fermez tous vos bureaux, toutes vos apps ouvertes se retrouveront sur le principal.

Vous pouvez utiliser des bureaux virtuels avec plusieurs moniteurs, mais vous ne pouvez pas avoir des bureaux différents sur différents écrans. Lorsque vous changez de bureau virtuel, ce bureau occupe tous vos écrans. À vous d’organiser vos fenêtres comme vous le souhaitez.