Comment activer l'IA dans la nouvelle fonctionnalité de collage avancé de Windows. Une fonction extrêmement pratique au quotidien.

Le presse-papiers est une fonctionnalité vraiment pratique que l’on trouve aujourd’hui dans la majorité des appareils électroniques intelligents – des tablettes en passant par les smartphones et les PC Windows et autres Mac. Le presse-papier vous permet de stocker plusieurs éléments pour un collage ultérieur, mais le formatage n’est pas toujours bon. C’est ici qu’entre en jeu la nouvelle fonction propulsée par l’IA de Microsoft, qui permet d’ajuster pour vous le formatage, et ce, même après le collage du contenu.

Cette nouvelle fonctionnalité est baptisée Collage Avancé, et elle n’est accessible que dans le cadre de l’app PowerToys. Vous pouvez réaliser un certain nombre d’actions via son menu, lequel peut être affiché via le raccourci Windows + Maj + V. Si la fonction principale reste bien sûr l’aide au formatage via l’IA, il est aussi possible de faire résumer le texte copié, le faire traduire, générer du code à partir du texte ou même lui appliquer un certain style ou le transformer. Par exemple, vous pourriez copier-coller ce paragraphe et demander au Collage Avancé de le réécrire dans le style de Zola, sans devoir passer d’abord par Copilot ou ChatGPT.

Il est aussi possible de profiter du Collage Avancé sans l’IA. Vous ne pourrez évidemment pas faire réécrire votre texte copié, mais vous pourrez tout de même le formater simplement en choisissant entre texte brut, JSON ou Markdown.

Si vous souhaitez essayer Collage Avancé, il faut suivre quelques étapes. Et pour les fonctionnalités IA, il faut malheureusement passer à la caisse. Voici tout ce dont vous avez besoin pour démarrer.

Pour commencer, téléchargez et installez Microsoft PowerToys. Cela peut se faire de plusieurs manières, y compris en passant par la page officielle GitHub, la page Microsoft Learn pour PowerToys ou simplement, directement, via la page Microsoft Store de l’app. Assurez-vous d’installer au moins la version 0.8.0.1. PowerToys introduit aussi tout un tas de fonctionnalités avancées très intéressantes pour Windows.

Une fois l’installation effectuée, activez Collage Avancé. La fonctionnalité devrait être visible sur la première page d’options, mais si vous ne la voyez pas, la barre de recherche devrait vous permettre de la retrouver. Une fois activée, vous pouvez l’utiliser immédiatement en appuyant sur Windows + Maj + V pour afficher le menu. Mais si vous voulez vraiment en profiter pleinement, avec les fonctions IA, il faut d’abord ouvrir le porte-monnaie.

C’est là que les choses deviennent assez confuses, puisqu’il faut acheter des tokens OpenAI et configurer une clef d’API pour exploiter les capacités IA du Collage Avancé.

Pour ce faire, allez sur la page des Clefs API OpenAI et connectez-vous avec votre compte. Gardez bien à l’esprit que le fait d’avoir ChatGPT Plus ne vous offre pas de tokens GPT. Il faut les acheter directement à OpenAI.

Une fois connecté, cliquez sur l’option Créer une nouvelle clef secrète et donnez-lui un nom – “Collage Avancé Windows”, par exemple -. Cela permet de la retrouver facilement en cas de besoin.

Une fois la clef créée, copiez-la et retournez dans PowerToys. Trouvez Collage Avancé et cliquez ensuite sur le bouton Activer à côté de Activer Collage avec IA. Collez votre clef et cliquez sur Enregistrer.

Et voilà, vous pouvez profiter du Collage Avancé avec les fonctionnalités IA.