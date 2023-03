Comment faire le ménage facilement dans la bibliothèque de votre app Photos

Faites le ménage facilement dans votre bibliothèque de photos avec cette petite astuce du quotidien.

Admettez-le : votre app photos est un vrai bazar. Bien sûr, elle est pleine de merveilleux souvenirs de toutes ces années de sorties, de voyage et de vie quotidienne. Mais elle est aussi pleine de captures d’écrans inutiles, de photos dupliquées et de clichés embarrassants qui nous font demander : “mais à quoi je pensais à ce moment-là ?” Que vous ayez un iPhone ou un appareil Android, si votre bibliothèque de photos est un capharnaüm, sachez que vous pouvez faire le ménage facilement, mais pas rapidement.

Faites le ménage facilement dans votre bibliothèque de photos

Une partie du problème réside dans le pur cadre de la situation. La plupart d’entre nous avons des bibliothèques de photos vieilles de plusieurs années, voire dizaines d’années, avec des centaines, des milliers de clichés. Il n’est pas possible de faire tout défiler, à la recherche des clichés que l’on pourrait supprimer, un par an. Alors, on se retrouve souvent à les redécouvrir en regardant d’autres photos. Parfois une bonne surprise, parfois non.

Au début de l’année, l’utilisateur TikTok kaylakerr_ partageait une petite astuce très simple pour gérer tout ce bazar. C’est le genre d’astuce qui nous fait penser : “mais pourquoi n’y ai-je pas pensé avant ?” Vous pouvez (et vous devriez) commencer dès aujourd’hui.

Tout d’abord, ouvrez l’app photos de votre choix, affichez une boîte de recherche et entrez la date du jour. L’application va alors vous afficher toutes les photos prises ce jour, sur toutes les années depuis que vous avez l’app. Maintenant, faites défiler les clichés et supprimez les photos que vous ne souhaitez pas conserver. Même s’il peut y avoir énormément de photos, ce sera bien moins et donc plus facilement gérable que de naviguer dans toute la bibliothèque, ce qui rend l’opération bien plus facile.

avec cette petite astuce du quotidien

Si vous intégrez cette astuce dans votre vie quotidienne, vous allez pouvoir vous débarrasser de vos images et vidéos inutiles en l’espace d’une année complète. Ainsi, au 10 mars 2024, vous devriez pouvoir parcourir votre bibliothèque et ne voir que du contenu vraiment intéressant – à moins, bien sûr, que vous n’ayez laissé des images inutiles.

Les développeurs de logiciel ajoutent constamment des solutions dans leurs apps pour simplifier la gestion des photos. La plupart d’entre elles ont par exemple un dossier “Captures d’écran”, pour ne pas avoir à aller les retrouver à la main dans toute votre bibliothèque. Et l’année dernière, Apple simplifiait grandement la recherche et la suppression des images dupliquées dans son app Photos.

Il serait assez drôle de voir ces développeurs ajouter une fonctionnalité comme celle-ci directement dans leurs apps. Quelque chose “ce jour”, qui permettrait de parcourir toutes les photos prises à cette date pour identifier simplement celles à supprimer. D’ici là, la recherche avec la date d’aujourd’hui est la meilleure solution, et cela fonctionne très bien !