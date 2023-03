Comment diffuser en direct ses sessions de jeux vidéo, par plateforme

Vous voulez vous lancer dans le streaming de jeux vidéo, mais vous ne savez par où commencer ? On vous dit tout, selon les plateformes de jeu et les plateformes de streaming.

Peu importe votre plateforme, il y a aujourd’hui toujours une option pour diffuser vos sessions de jeu sur le web. Cela peut sembler complexe à mettre en place au premier abord, mais c’est finalement assez simple. Ci-dessous, voici les différentes possibilités, selon les plateformes. Vous devrez aussi choisir la plateforme sur laquelle diffuser – Twitch et YouTube étant les deux noms les plus populaires -, mais cela dépend souvent de l’appareil sur lequel vous jouez.

Windows PC

Le logiciel de prédilection depuis un PC Windows est OBS Studio. C’est gratuit, open-source et cela permet de gérer tout ce qu’il faut – du micro à la caméra en passant par la connexion aux plateformes de streaming. Streamlabs, une version adaptée de OBS Studio par Logitech, est une bonne alternative, surtout si vous vous lancez. Elle offre des fonctionnalités similaires gratuitement ainsi que certains outils plus avancés pour les créateurs, mais via un abonnement Ultra à 19 $ par mois. Si vous voulez absolument diffuser sur Twitch, il y a aussi Twitch Studio, encore en bêta à l’heure d’écrire ces lignes. Simple et efficace pour les débutants comme les streamers confirmés, et l’intégration avec Twitch est invisible.

Avec l’un de ces outils installés, vous êtes paré(e). Vous n’avez besoin de rien d’autre – un Stream Deck est un petit plus très appréciable -. mais il faut un CPU et un GPU assez performants pour gérer la charge supplémentaire d’enregistrement et d’encodage de votre écran. Les streamers professionnels utilisent souvent un deuxième PC pour cela, pour conserver les meilleures performances pendant leurs parties.

Sony PlayStation 5

Vos options sont un peu plus limitées sur consoles. En ce qui concerne la PS5, ouvrez les Paramètres depuis l’écran d’accueil, choisissez “Utilisateurs et comptes”, puis “Lien avec d’autres services”. Là, choisissez la plateforme de votre choix et saisissez vos identifiants.

Une fois le jeu de votre choix lancé, tapotez sur le bouton Créer (en haut à gauche de la manette DualSense, avec les trois petites lignes verticales au-dessus) et sélectionnez Diffuser pour voir les différentes plateformes. On vous demandera de donner un nom à votre session avant de diffuser et avec le bouton au trois petits points, vous avez accès à de nombreuses options. Ces options se retrouvent aussi dans les Paramètres de la PS5 directement. Pendant votre diffusion, vous verrez aussi un petit encart à l’écran avec des statistiques importantes, comme la durée de la session et le nombre de spectateurs. Vous pouvez mettre fin à la diffusion depuis le même écran.

Une autre possibilité consiste à diffuser votre PS5 depuis un PC, via l’un des logiciels cités précédemment. Pour ce faire, il faut une carte d’acquisition interne ou externe, comme les produits AverMedia, pour capturer la sortie de votre PS5 et l’utiliser avec votre logiciel PC. C’est une configuration un peu plus complexe, mais vous aurez davantage de flexibilité sur vos diffusions PS5.

Xbox Series X|S

Le livestreaming depuis une Xbox Series X ou S est très simple, si vous vous en tenez à Twitch. Il y a une app dédiée sur le Store, accessible directement depuis l’écran d’accueil de la Xbox. N’hésitez pas à passer du temps dans les options avant de passer en direct. Vous pourrez configurer les niveaux du microphone, définir la zone d’apparition de la barre de broadcast sur votre écran, choisir la résolution en sortie, etc.

Vous pouvez démarrer une session depuis l’app Twitch. Choisissez simplement Démarrer le streaming (en bas à gauche). L’autre option, quand vous êtes en train de jouer, est d’appuyer sur le bouton Xbox de votre manette, puis “Capturer et partager, Diffusion en direct”, puis l’app Twitch. Si vous êtes identifié(e), sélectionnez “Passer en direct maintenant”.

Comme pour al PS5, il est possible de passer par un PC, via une carte d’acquisition. Nous avons déjà mentionné les produits AverMedia, nous parlerons donc cette fois des Elgato 4K60 Pro et Elgato HD60 X. La sortie de la Xbox va dans la carte, qui va, elle, dans le PC. À envisager pour profiter de davantage d’options.

Nintendo Switch

Nativement, la Nintendo Switch n’a pas d’option pour la diffusion en direct, il faut donc passer par une carte d’acquisition comme celles que nous avons mentionnées dans les sections PS5 et Xbox Series X|S, ou même partir avec la Genki Shadowcast, par exemple. Il vous faut aussi une Switch avec un dock et une sortie HDMI. Pas la Nintendo Switch Lite donc.

Lorsque votre Switch est branchée sur son dock, vous pouvez connecter le port de sortie HDMI du dock sur votre carte d’acquisition. Un câble USB est nécessaire pour brancher à la carte à votre PC et un autre HDMI optionnel pour aller sur votre télévision, à moins que vous n’ayez aucun problème à regarder votre jeu via Windows.

Ensuite, il suffit de configurer le logiciel. Comme vous êtes sur un PC Windows, vous avez l’embarras du choix de la plateforme de diffusion, du micro et des webcam, des overlays et de toutes les options offertes par une solution comme OBS Studio ou Streamlabs.

Les cartes d’acquisition externes comme la Razer Ripsaw HD sont l’option la plus pratique pour la plupart des gens, puisque cela n’implique pas d’ouvrir le PC, et cela signifie que vous pouvez jouer sur un autre écran en plus de Windows. Les options internes peuvent être plus puissantes et plus stables, si vous avez un PC qui tient la route pour les gérer, évidemment.