Changez les contrôles de GoldenEye sur Switch pour vous rapprocher de ceux de Xbox

GoldenEye est jouable depuis peu sur Nintendo Switch et Xbox. Sur cette dernière, les contrôles sont plus simples, plus modernes, dira-t-on, tandis que Big N est resté fidèle à l'implémentation de la manette N64 originale. Mais vous pouvez changer les choses.

GoldenEye est de retour ! Ce jeu qui a changé tous les jeux de tir à la première personne est disponible sur Nintendo Switch et Xbox pour les anciens joueurs comme les nouveaux – mais pas les joueurs PlayStation -. Nous savions qu’il y aurait des différences importantes entre les versions des deux plateformes – la principale étant certainement l’absence du multijoueur sur Xbox -. Mais il y en a une autre de taille, les contrôles du jeu sont meilleurs sur Xbox que sur Switch.

GoldenEye est disponible sur Switch, avec des contrôles par défaut assez déroutants

Comme Polygon l’a mis en évidence, les développeurs Xbox proposent des contrôles plus modernes sur la console de Microsoft que ceux sur Switch. Sur cette dernière, Nintendo est resté fidèle à la disposition de la manette originale, ce qui est parfait si vous avez la manette N64 pour Switch chez vous, mais si vous jouez sur Joy-Con, c’est loin d’être intuitif.

Dans la mesure où la répartition reprend celle de la manette N64, vous ne pouvez pas tirer avec la gâchette de droite – seulement celle de gauche ou le bouton A -. Vous devez aussi faire avec le stick de droite qui émule les boutons C de la N64, ce qui est bien, mais vous n’avez pas ainis les contrôles aux deux sticks comme sur les shooters modernes. Sur Xbox, cependant, il y a une option de contrôle “Diamond”, qui permet de remapper les contrôles pour retrouver une configuration plus conventionnelle. Si même le mode Diamond ne vous convient pas, sachez que vous pouvez tout personnaliser comme vous le souhaitez.

Rien de tout cela n’est synonyme d’injouabilité sur Switch, c’est simplement que vous devrez apprendre une nouvelle implantation des contrôles si vous jouez sur Switch. À moins, bien sûr que vous ne demandiez au jeu en lui-même de changer.

La première étape est de corriger ce que vous pouvez dans le jeu. GoldenEye sur Switch proposent les huit schémas de contrôle de la N64 originaux sur la dernière-née des consoles de Big N. La meilleure option est probablement “1.2 Solitaire” dans le “1.1 Honey”. Vous trouverez cette option en mettant le jeu en pause dans une mission et en choisissant Controls. Si vous êtes un vétéran de GoldenEye, vous voudrez aller dans Settings et choisir “Upright” dans l’option “Look Up/Down”, ce qui viendra inverser l’axe vertical. Les vieilles habitudes ont la vie dure.

Pour corriger le reste, il faut utiliser les paramètres de la Switch pour remapper les boutons. Direction les Paramètres Système > Contrôleurs et capteurs > Modifier le mappage des boutons. Si vous utilisez des Joy-Cons, vous devrez travailler un bouton à la fois, mais voici l’astuce : remappez le stick analogique gauche vers celui de droite et vice-versa. Ensuite, remappez le bouton ZR pour le ZL et vice-versa. Ce changement vous permettra de tirer avec la gâchette de droite et de viser avec la gauche. Si vous préférez, vous pouvez aussi remapper L en B, pour activer les items avec L, et R en A, pour changer d’arme avec R.

Une fois que vous avez terminé, choisissez l’option “Enregistrer comme préréglage” puis donnez-lui un nom – “GoldenEye” par exemple – pour pouvoir réinitialiser les contrôles pour vos autres jeux. Revenez sur la page des jeux et lancez la configuration GoldenEye quand vous le voulez.

À noter, puisque vous avez échangé les sticks gauche et droit, vous devrez gérer les menus avec le stick droit et non plus le gauche.