Comment convertir facilement des images HEIC en JPEG ? Le format photo d'Apple est très intéressant, mais encore trop peu compatible. Voici comment procéder.

En 2017, Apple introduisait un nouveau format de fichier photo pour l’iPhone, HEIC. Celui-ci est à la base de Live Photos et des post-traitements d’Apple et prend moins de place que le JPG, mais il n’est pas compatible avec toutes les plateformes. Dans l’écosystème Apple, aucun souci, évidemment, mais si vous voulez en déposer sur des plateformes en ligne ou en ouvrir sur Windows, les soucis peuvent arriver. Il y a cependant plusieurs méthodes pour gérer cela. Vous pouvez convertir les images HEIC en JPG (ou JPEG) sur votre iPhone ou ajuster les paramètres pour que votre téléphone prenne des photos en JPG directement. Et si la photo existe déjà sur votre Mac ou PC Windows, vous avez aussi plusieurs options.

Changer le format de photo par défaut de l’iPhone

Si vous n’aimez pas le format HEIC, vous pouvez changer le format par défaut de l’app Photo pour le JPG. Allez dans Réglages > Photos > Formats et choisissez l’option « Le plus compatible ». Désormais, vos nouvelles photos seront enregistrées en JPG, bien plus facile à partager.

Il y a aussi un mode spécial dans les Réglages pour convertir automatiquement les photos vers JPG quand vous les partagez vers Windows ou Mac, tout en les gardant e HEIC sur iPhone. Pour l’activer, allez dans Réglages > Photos > Transfert sur Mac ou PC et choisissez Automatique.

Utiliser le Finder de macOS pour convertir du HEIC en JPG

Si vous avez un Mac sous macOS Monterey ou plus récent, il y a un petit outil natif dans l’app Finder et qui fonctionne même avec plusieurs images en même temps. Sélectionnez vos photos HEIC, faites un clic droit dessus et allez dans « Actions rapides » > « Convertir l’image », choisissez JPEG et cliquez sur l’option Convertir en JPEG.

Sur un Mac plus ancien, vous pouvez utiliser l’app Aperçu. Ouvrez l’image dans Aperçu, allez dans Fichier > Export et dans le menu déroulant Fichier, choisissez l’option JPG. Cliquez sur Enregistrer et Aperçu va enregistrer la version JPG de l’image à la destination de votre choix.

Convertir rapidement une image HEIC en JPG sur votre téléphone via l’app Fichiers

Sur iPhone, une méthode rapide consiste à utiliser l’app Fichiers. Il suffit de réaliser un simple copier-coller. Ouvrez l’app Photos sur votre iPhone et sélectionnez les photos à convertir. Tapotez sur l’icône Partager et choisissez l’option « Copier les photos ».

Allez dans l’app Fichiers, choisissez l’option « Sur mon iPhone », créez un nouveau dossier et restez appuyé sur un espace vide. Tapotez alors sur le bouton « Coller ». Les photos HEIC s’afficheront en JPG et vous pourrez les partager où vous le souhaitez. Si vous voulez les replacer dans l’app Photos en JPG, tapotez sur le bouton Partager et choisissez « Enregistrer l’image ».

Utilisez cette option uniquement si vous n’avez pas beaucoup de photos à convertir.

Utilise l’app Documents pour partager des JPG sans les convertir

Il y a de nombreuses apps de conversion sur l’App store, il peut être difficile d’en trouver une bonne.

Si vous voulez passer par une app, utilisez l’app Documents by Readdle. Celle-ci dispose d’une bibliothèque native et convertit les images HEIC en JPG par défaut. Vous n’avez donc pas besoin de les convertir et dupliquer manuellement. Ouvrez l’app, allez dans Albums photos, choisissez une image et tapotez sur Partager. L’image sera en JPG.

Ouvrir des images HEIC dans l’app Photos sur Windows

Windows vous permet d’ouvrir des images HEIC dans Photos, mais uniquement après configuration. Il faut d’abord télécharger HEIF Image Extensions (gratuit) et HEVC Video Extensions (0,99$) sur le Microsoft Store. Vous pourrez alors ouvrir des fichiers HEIC dans votre app Photos et les convertir en JPG.

Avec ces extensions installées, cliquez une photo sur votre PC, choisissez Photos comme app pour l’ouvrir.

Convertir du HEIC en JPG sur Windows avec CopyTrans

L’app CopyTrans pour Windows permet aussi de réaliser cette conversion sur un ordinateur Windows. L’app est gratuite pour une utilisation personnelle et s’intègre parfaitement dans l’explorateur de fichiers. Il suffit de sélectionner le fichier HEIC, faire un clic droit et choisir « Convertir en JPEG avec CopyTrans » pour obtenir une version JPG de la même image dans le même dossier.

Utiliser un site web pour convertir des photos HEIC

Pour convertir rapidement des photos HEIC sans utiliser d’app, vous pouvez aussi passer par un convertisseur d’images gratuit en ligne comme Cloud Convert. Déposez vos photos HEIC, cliquez sur Convert et téléchargez les fichiers JPG.