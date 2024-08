Comment contrôler votre iPhone depuis votre Mac

Pour contrôler votre iPhone depuis votre Mac, il faut utiliser l'application Recopie d'iPhone, introduite avec iOS 18 et macOS Sequoia. Voici comment en profiter des maintenant.

L’une des nouvelles fonctionnalités introduites dans iOS 18 et macOS Sequoia est intitulée Recopie d’iPhone. Celle-ci permet de connecter votre iPhone directement à votre Mac, vous en offrant le contrôle complet depuis votre ordinateur. Apple avait présenté cette fonction en juin durant la WWDC, elle arrive seulement maintenant, via la deuxième bêta iOS 18. Voici comment l’essayer.

Avant de pouvoir utiliser Recopie d’iPhone, il faut donc avoir cette bêta 2 d’iOS 18 installée, au minimum. Les versions ultérieures l’intègreront aussi, mais vous devez avoir a minima cette version. Il faut aussi un Mac sous la bêta 2, ou ultérieure, de macOS Sequoia. Installez de préférence ces versions sur des appareils secondaires, dans la mesure où ce sont des bêta, il pourrait y avoir des instabilités.

Une fois le déploiement complet réalisé de ces versions, tout le monde y aura accès normalement. À noter, la fonctionnalité n’est pas encore accessible aux comptes Apple français. Il faut pour cela utiliser un compte Apple américain. Précision, il suffit de se connecter au Mac App Store avec un compte américain. Le compte Apple connecté dans les Réglages Systèmes (pour iCloud, Photos, Localiser…) peut rester le vôtre, français. Sur l’iPhone, idem, c’est également un compte Apple américain qui est connecté à l’App Store. Une petite pirouette assez simple à mettre en place pour celles et ceux qui ne peuvent patienter.

Avec les versions bêta installées, vous pouvez trouver l’application « Recopie d’iPhone », l’installer et la lancer. La première fois que vous lancez l’app, vous devrez configurer le système. L’app vous expliquera ce que vous pouvez faire lorsque votre iPhone est recopié sur votre Mac. Pour connecter votre iPhone sur votre Mac, assurez-vous que les deux appareils soient suffisamment proches, qu’ils soient connectés sur le même Wi-Fi, que le Bluetooth soit activé et qu’ils soient connectés avec le même Apple ID.

Vous devriez voir un écran vous indiquant de déverrouiller votre iPhone pour continuer. Saisissez le code de votre iPhone et cliquez sur le bouton Démarrer lorsque l’écran affiche Recopie d’iPhone est prête.

Si tout se passe bien, votre iPhone devrait apparaître dans une petite fenêtre sur l’écran de votre Mac. Vous aurez aussi une pop-up vous demandant si vous souhaitez authentifier la connexion chaque fois que vous vous connectez ou si vous préférez la connexion automatique. Cette dernière option permet un accès plus rapide, certes, mais l’authentification manuelle offre davantage de sécurité.

Et voilà. Votre iPhone est désormais connecté à votre Mac via la Recopie d’iPhone. Vous pouvez interagir directement avec ce dernier depuis votre Mac.

Que peut-on faire avec Recopie d’iPhone ?

Lorsque votre iPhone est connecté à votre Mac via Recopie d’iPhone, vous recevez les notifications de votre téléphone directement sur votre Mac. Vous pouvez aussi glisser-déposer des fichiers et autre contenu directement depuis votre iPhone sur le bureau de votre Mac et vice-versa.

Vous pouvez aussi regarder des vidéos de votre iPhone directement sur votre Mac, ce qui peut sembler un peu idiot, mais la qualité audio et vidéo est assez impressionnante.

Recopie d’iPhone vous offre le moyen de contrôler votre iPhone sans avoir à interagir physiquement avec ce dernier, pratique pour répondre rapidement à un message, par exemple. Cela peut aussi être utile pour piloter avec précision une app comme un éditeur vidéo ou un outil de retouche photo.

Il y a cependant certaines limitations. Il n’est pas possible de contrôler votre iPhone depuis votre Mac lorsque celui-ci est déverrouillé. Il faut le verrouiller et ne plus y toucher pour procéder. De plus, il n’est pas possible d’accéder à la caméra ou au microphone de l’iPhone lorsque celui-ci est connecté au Mac, et l’on ne peut actuellement pas redimensionner la taille de la fenêtre de l’iPhone. Impossible aussi d’entrer en mode édition sur l’écran d’accueil, vous ne pourrez donc pas personnaliser l’apparence de votre écran de téléphone depuis votre Mac. Enfin, le mode paysage ne fonctionne qu’avec certaines apps, comme YouTube, qui passe automatiquement lorsque vous activez le mode plein écran.

Ceci étant dit, l’ensemble reste assez impressionnant. Certaines opérations sont assez peu réactives, mais c’est peut-être un souci de connexion entre le Wi-Fi et le Bluetooth. Nul doute qu’avec le temps et les versions, Recopie d’iPhone ne cessera de s’améliorer.