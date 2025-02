Comment Captain America: Brave New World résout les plus grands mystères du MCU

Comment le film "Captain America : Brave New World" traite des plus grandes questions restées en suspens dans l'univers cinématographique Marvel.

Le réalisateur Julius Onah présente Samuel Wilson comme le nouveau Captain America.

Le film se base sur des éléments de « The Incredible Hulk ».

En 2008, l’univers cinématographique Marvel (MCU) a émergé avec « Iron Man ». Aujourd’hui, presque 17 ans et près de 40 films plus tard, « Captain America: Brave New World » fait son apparition sur grand écran. Kevin Feige et son équipe chez Marvel Studios ont réussi à tisser une narration interconnectée impressionnante à travers tous ces médias au fil des années, mais certains fils narratifs ont été laissés en suspens. « Brave New World » tente de traiter certains des plus importants.

Une suite inattendue aux « Eternals »

En 2021, « Eternals » a été un pari audacieux pour Marvel, mais qui n’a pas vraiment captivé le public comme le studio l’espérait. Malgré cela, le film s’est terminé avec un demi-Céleste géant nommé Tiamut émergeant dans l’océan, un point qui nécessitait d’être traité. « Brave New World » s’occupe enfin de ce fil narratif, tout en utilisant des points d’intrigue restants d’une autre source improbable – à savoir « The Incredible Hulk » de 2008.

Samuel Wilson, le nouveau Captain America

Dans ce nouvel opus, le réalisateur Julius Onah introduit Anthony Mackie sous les traits de Sam Wilson, le nouveau Captain America. Après une rencontre avec le nouveau président américain Thaddeus Ross (Harrison Ford), l’ami de Sam, Isaiah Bradley (Carl Lumbly), semble tenter d’assassiner l’homme politique militaire. Sam s’associe avec Joaquin Torres (Danny Ramirez) pour tenter de disculper Isaiah et découvrir la vérité derrière un complot mondial néfaste. Samuel Sterns (Tim Blake Nelson) est révélé comme le véritable instigateur alors que Ross tente de conclure un traité pour diviser tout l’adamantium découvert sur l’île Céleste.

Un clin d’œil à « The Incredible Hulk »

C’est le premier film solo de Sam Wilson en tant que nouveau Captain America de MCU, succédant à Steve Rogers de Chris Evans, qui a pris sa retraite après « Avengers: Endgame ». C’est un pari audacieux de la part de Marvel, d’autant plus que Sam a officiellement repris le flambeau dans la série Disney+ « The Falcon and the Winter Soldier », et non dans un film. De plus, le studio a décidé de faire reposer l’ensemble du film sur un méchant de « The Incredible Hulk », un film qui a déçu au box-office il y a 17 ans. Un choix audacieux, mais est-ce efficace ? C’est une autre question.

« Captain America: Brave New World » est en salles maintenant.