Combien de publicités pour les crypto seront diffusées durant le Super Bowl LVII

2022 fut l’année du “Crypto Bowl”, le petit nom donné au Super Bowl LVI étant donné toutes les pubs pour les exchanges crypto qui avaient été diffusées pendant la partie. Mais alors, à combien de pubs crypto peut-on s’attendre pour le Super Bowl LVII ce dimanche ? La réponse est simple : zéro. Pas une seule société de crypto ne fera de publicité durant ce match !

Selon le vice-président marketing de Fox Sports, Mark Evans, cela n’a pas toujours été le cas. Selon The Associate Press, deux publicitaires crypto avaient réservé des créneaux et deux autres étaient “bien placés”. Ensuite, en novembre, après un été très tumultueux pour l’industrie, FTX, qui était l’un des plus gros exchange de la planète, s’est effondré. Peu après, les publicités prévues pour le Super Bowl ont été annulées. “Il n’y a aucune représentation de cette industrie pour ce jour”, déclarait ainsi Mark Evans.

Après le décollage de la crypto en 2021, de nombreuses sociétés ont voulu poursuivre et attirer un maximum de personnes à investir. Le Super Bowl étant l’événement sportif le plus suivi au monde, il était logique qu’il soit une opportunité privilégiée pour la publicité. Des sociétés crypto comme Coinbase, Crypto.com, eToro et FTX avaient toutes déboursé des millions de dollars pour un petit spot de pub durant ce match en 2022.

Quelques mois après la diffusion de ces spots, tout le marché crypto s’effondrait après la chute du stablecoin Terra, qui, par effet domino, a entrainé nombre d’entreprises. Ensuite, en novembre, seulement 9 mois après sa publicité avec Larry David au Super Bowl, FTX déclarait faillite. Et les autres publicitaires crypto du Super Bowl ne sont plus trop partants non plus. Crypto.com, avec sa publicité de l’année dernière qui mettait en avant LeBron James et Matt Damon, avait licencié 20 % de sa masse salariale en juin et encore 20 % le mois dernier. eToro, de son côté, a licencié 100 salariés en juillet et elle a annulé son projet de devenir une entreprise publique. Le plus gros exchange crypto des États-Unis, Coinbase, a connu, lui aussi, quelques difficultés, avec deux vagues de licenciements en juin et le mois dernier, affectant 20 % de sa masse salariale à chaque fois.

Ceci étant dit, si les crypto-monnaies seront absentes, la blockchain, elle, sera représentée. Notamment par la société spécialisée dans le jeu vidéo web3, Limit Break. Elle fera d’ailleurs don de 10 000 de ses NFT DigiDaigaku Dragon. L’exchange canadien BitBuy devrait aussi diffuser un spot.