Cobra Kai : Ralph Macchio s’est battu pour inclure cette scène audacieuse dans la saison finale

Ralph Macchio a bataillé pour intégrer une scène incroyablement audacieuse dans la dernière saison de Cobra Kai.

Tl;dr Saison 6 de « Cobra Kai » : multiples intrigues, tournoi de karaté, retour de Terry Silver.

Sous-intrigue sur le passé de Mr. Miyagi perturbe Daniel LaRusso.

Scène marquante : Daniel rêve qu’il affronte des fantômes avec Mr. Miyagi.

La saison 6 de « Cobra Kai » : une toile d’intrigues

La dernière saison de « Cobra Kai » nous plonge au cœur de nombreuses intrigues. Parmi celles-ci, le grand tournoi de karaté Sekai Taikai, qui réunit les meilleurs dojos du monde pour déterminer qui est le meilleur. En parallèle, Terry Silver (interprété par Thomas Ian Griffith) sort de l’ombre pour un ultime effort maléfique.

Chaque personnage est confronté à ses propres angoisses concernant son avenir en dehors du karaté et de la nécessité du Seikai Taikai. Pendant ce temps, Johnny Lawrence (William Zabka) peine à accepter la nouvelle qu’il va devenir père.

Le mystère du passé de Mr. Miyagi

En plein milieu de ce tourbillon, une intrigue secondaire implique le passé de Mr. Miyagi (Pat Morita) qui bouleverse Daniel LaRusso (Ralph Macchio). Cette intrigue, inattendue et peu convaincante, occupe une place centrale dans les trois parties de la saison 6. Daniel, distrait, est obsédé par la découverte des secrets que son ancien mentor lui a cachés et se demande si des erreurs de jeunesse pourraient radicalement changer qui était Miyagi.

Une scène marquante : le rêve de Daniel

La scène en question se déroule dans l’épisode 13 de la saison 6, où Daniel fait un rêve dans lequel lui et Miyagi affrontent des fantômes habillés en squelettes, tout comme les garçons de Cobra Kai dans le film original « Karate Kid ». « Nous voyons l’impact de Mr. Miyagi et l’importance de se concentrer sur le bon et de laisser aller tout ce qui pourrait être tranchant, et de voir la vérité du cœur de l’homme qu’il était, et de faire perdurer cet héritage », a expliqué Macchio.

Il ajoute : « Il a toujours été important pour moi dès le premier jour que le personnage de Mr. Miyagi soit intégré tout au long de la série. J’ai dit les mots aussi simplement que : ‘Je ne peux pas faire cette émission à moins que ce personnage n’informe l’histoire d’une manière ou d’une autre.’«