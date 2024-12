CM Punk sera au casting de l’adaptation télévisée de la bande dessinée d’horreur Revival

Avec la série télévisée Revival, le catcheur américain CM Punk continue d'explorer le monde de l’horreur.

Tl;dr Le casting de Revival accueille CM Punk.

La série raconte l’histoire d’une ville où les morts reviennent à la vie, créant confusion et terreur.

CM Punk diversifie sa carrière en s’impliquant dans ce projet après ses expériences en catch et en écriture de comics.

Un retour aux racines du comic

CM Punk est bien connu pour sa carrière impressionnante dans le monde du catch, notamment à la WWE, AEW et Ring of Honor. Mais au-delà du ring, il a su se distinguer par ses talents dans d’autres domaines. Passionné de comics depuis son plus jeune âge, CM Punk a écrit plusieurs histoires pour des éditeurs prestigieux comme Marvel et Vertigo. C’est donc tout naturellement qu’il rejoint le casting de Revival, une série d’horreur adaptée de la bande dessinée créée par Tim Seeley et Mike Norton. Ce projet marque une nouvelle étape dans la carrière de CM Punk, qui a toujours voulu explorer les arts visuels, au-delà de la lutte.

Une série intrigante et mystérieuse

L’adaptation télévisée de Revival raconte l’histoire de résurrections mystérieuses dans une petite ville du Wisconsin. Un jour, les morts reviennent à la vie, mais contrairement aux zombies classiques, ils semblent être identiques à ce qu’ils étaient de leur vivant. Cela plonge la communauté dans un climat de terreur et de confusion, avec une enquête criminelle en toile de fond. Dana Cypress, une policière et mère célibataire, se retrouve au cœur de ce mystère où vivants et morts sont tous suspects. CM Punk intègre cette ambiance sombre et intrigante, et son rôle dans la série reste encore mystérieux, ce qui excite les fans du comic.

Un casting de choix pour un projet prometteur

Le casting de Revival s’annonce impressionnant, avec des acteurs tels que Melanie Scrofano, connue pour son rôle dans Wynonna Earp, Romy Weltman, David James Elliott, et Andy McQueen. Steve Ogg, vu dans des séries comme The Walking Dead, fera également des apparitions récurrentes. L’arrivée de CM Punk dans ce projet témoigne de l’intérêt croissant pour des acteurs ayant des passés aussi riches et divers que lui. CM Punk, bien que relativement nouveau dans le domaine de la comédie, montre un engagement sincère envers ce rôle et pourrait surprendre son public en apportant de la profondeur à son personnage.

Une carrière en pleine expansion

CM Punk a su se diversifier tout au long de sa carrière, en s’attaquant à des projets variés, du MMA à l’écriture de comics, en passant par l’acteur. Son rôle dans Revival s’ajoute à sa participation dans le film Night Patrol, où il incarne un personnage majeur. Ce tournant dans sa carrière intervient alors que CM Punk est revenu dans le monde du catch avec la WWE en 2023, malgré des blessures et une période d’incertitude. Son style de vie « straight-edge » le distingue des autres lutteurs et lui permet de maintenir une énergie stable pour ses projets extérieurs. À travers ces multiples engagements, CM Punk prouve qu’il est prêt à bâtir une carrière solide loin des rings, en explorant de nouvelles facettes de son talent.