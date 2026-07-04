Cloudflare renforce la protection des sites contre les IA

Cloudflare va bloquer par défaut certains robots web utilisés à la fois pour la recherche et l’IA. Derrière ce virage, Google est clairement visé.

En bref Cloudflare va bloquer par défaut certains robots IA afin de mieux protéger les contenus des sites web.

Dès le 15 septembre 2026, les nouveaux sites autoriseront la recherche, mais limiteront l’entraînement et l’usage par les agents IA sur les pages avec publicité.

Cloudflare change aussi son modèle de rémunération et met la pression sur Google pour mieux séparer recherche web et collecte de données pour l’IA.

Le sujet dépasse largement un simple réglage technique. Pour Cloudflare, le web est entré dans une zone bizarre où le trafic n’est plus majoritairement humain, et ça casse le vieux deal entre les sites, la pub, les abonnements et la visibilité.

Le web bascule, Cloudflare serre la vis

Jusqu’ici, Cloudflare laissait à ses clients la possibilité de bloquer les robots qui aspirent les sites pour alimenter des chatbots IA. Cette fois, la boîte passe en mode plus défensif par défaut. L’idée, c’est de freiner les crawlers à usage mixte, ceux qui servent à la fois au moteur de recherche, aux agents IA et à l’entraînement des modèles.

Son patron, Matthew Prince, explique que si l’on veut un écosystème viable, il faut agir plus vite. Il ajoute que les nouveaux outils doivent donner plus de visibilité aux propriétaires de sites, créer des opportunités commerciales, et pousser les entreprises IA à afficher un objectif clair quand leurs bots passent.

Ce qui change à la rentrée

La date à retenir, c’est le 15 septembre 2026. À partir de là, les nouveaux clients de Cloudflare, mais aussi les nouveaux sites créés par des abonnés existants, passeront par défaut sur une règle simple, autoriser la recherche, mais bloquer l’entraînement et l’usage par des agents IA sur les pages avec publicité.

Et ce n’est pas tout. Les robots web à usage mixte qui ne laissent pas le choix aux éditeurs seront eux aussi bloqués par défaut sur ces pages avec pub. Même les comptes gratuits basculeront sur ces réglages, sauf si leurs utilisateurs choisissent de s’y opposer avant l’échéance. Résultat, la bascule sera large.

Pay Per Use remplace Pay Per Crawl

Cloudflare ne se contente pas de fermer la porte. La société retouche aussi son modèle économique avec une nouvelle version de Pay Per Crawl, lancé en 2025. Le service change de nom et devient Pay Per Use.

Le changement est important. Avant, le paiement dépendait du fait qu’une page soit crawlée. Désormais, un site sera payé quand son contenu apparaîtra dans une réponse de chatbot IA. Pour l’instant, Cloudflare ne cite que Ceramic.

AI et You.com comme partenaires. Pas mal de monde va regarder si d’autres suivent.

Le message envoyé à Google est loin d’être subtil

En creux, c’est surtout Google qui prend la pression. Cloudflare estime que le plus grand moteur de recherche dispose d’environ deux fois plus d’informations que les principales entreprises IA, parce qu’il complique la vie des clients qui veulent rester visibles sans nourrir l’IA.

Le cas visé est assez clair. Googlebot sert à la fois à indexer le web pour les moteurs de Google et à collecter des données pour entraîner Gemini ou alimenter des fonctions comme AI Overviews et AI Mode. Il existe bien Google-Extended, séparé pour la recherche classique, mais un éditeur qui veut apparaître dans AI Mode sans entraîner les modèles de Google n’a pas vraiment d’option. Et c’est précisément ce genre de double jeu que Cloudflare veut forcer à bouger.