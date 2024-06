Cinq hommes risquent la prison pour avoir géré Jetflicks, le service de streaming illégal

Une cour fédérale de Las Vegas a reconnu coupables cinq accusés pour avoir géré l'un des plus grands services de streaming non autorisés du pays.

Tl;dr Le service de streaming illégal Jetflicks face à la justice.

Cinq hommes jugés coupables de violation de droit d’auteur.

Jetflicks offrait plus de contenus que Netflix, Hulu, Vudu, Amazon Prime.

Possible peine d’emprisonnement de 48 ans pour le principal accusé.

Le streaming illégal condamné

Dans l’univers impitoyable du streaming, une plateforme nommée Jetflicks, autrefois encensée pour son offre gargantuesque, s’est retrouvée face à la justice. Les cinq personnes derrière ce service de streaming illégal font face à des peines de prison considérables.

Violations des droits d’auteur et blanchiment d’argent

Kristopher Dallman, Douglas Courson, Felipe Garcia, Jared Jaurequi et Peter Huber ont été reconnus coupables de complot en vue d’une violation massive de droits d’auteur. Dallmann, qui a été identifié comme le leader du groupe, a également été reconnu coupable de blanchiment d’argent.

Selon un communiqué de presse du département de la Justice des États-Unis, Jetflicks a utilisé des scripts et des logiciels pour traquer expéditive les copies illégales de séries et de films sur Internet.

Un catalogue plus riche que Netflix

Leur catalogue illégalement constitué était plus riche que ceux combinés de la plupart des services de streaming légaux, dont Netflix, Hulu, Vudu et Amazon Prime. Les utilisateurs de Jetflicks devaient payer un abonnement pour accéder au site. Ils disposaient alors d’un catalogue de plus de 183 200 épisodes de séries. Le site aurait eu plus de 37 000 abonnés.

Cette exploitation frauduleuse du contenu piraté aurait permis à Dallman et ses co-conspirateurs de générer des millions de dollars.

Une intervention imminente

“L’association cinématographique américaine (MPAA) avait pris connaissance de Jetflicks en 2012” et avait envoyé des lettres de cessation à l’exploitant du site. En 2016, le FBI a lancé son opération sous couverture en souscrivant un abonnement de six mois.

Des agents ont ainsi pu enregistrer plusieurs instances de téléchargements illégaux. Les accusations ont ensuite été reliées aux comptes bancaires des accusés.

Le verdict est en attente, mais le leader du groupe, Dallman, pourrait encourir jusqu’à 48 ans de prison, et les quatre autres accusés pourraient chacun recevoir une peine de 5 ans.