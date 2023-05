Pourquoi vous ne devriez pas utiliser de chargeurs de téléphone publiques, selon le FBI

Les chargeurs dans les lieux publics, si pratiques puissent-ils être, sont à éviter. Ceux-ci peuvent en effet être infectés et véhiculer des malwares sur vos appareils.

Les lieux publics comme les aéroports se sont tous, ou presque, dotés de chargeurs USB publics ces dernières années, permettant ainsi à celles et ceux qui en ont besoin de recharger les batteries de leurs appareils. Mais vous ne devriez pas les utiliser, tout du moins si l’on en croit le FBI. L’avertissement provient du bureau du FBI de Denver et ne concerne pas uniquement les habitants de l’État, mais tout le monde, aux quatre coins de la planète, que ce soit dans un aéroport, un hôtel ou autre.

Le FBI fait référence à un type d’attaque baptisé “juice jacking” : une personne malintentionnée infecte des chargeurs publics avec un malware, laissant même parfois leurs propres câbles pour attirer leurs victimes. Lorsque vous branchez votre téléphone sur un chargeur USB infecté, le malware peut être installé sur votre appareil. Cela peut avoir diverses conséquences : vous empêcher l’accès pur et simple au téléphone ou voler des données sensibles, par exemple.

Le tweet du bureau de Denver reprend le même avertissement que celui publié sur le site du FBI. La FCC affiche le même conseil sur son site, mais la nature assez aléatoire du tweet pose des questions, on pourrait se demander si les attaques de ce genre se multiplient actuellement. Malheureusement, les statistiques concernant le juice jacking sont rarement publiques, il est donc difficile de répondre à la question. De plus, le bureau de Denver insiste sur le fait que son tweet visait simplement à faire prendre conscience de la chose plutôt qu’à répondre à une nouvelle réelle menace.

Utiliser des prises de courant publiques ne représente aucune menace. Tant que vous avez votre propre adaptateur et votre propre câble, se brancher sur une prise dans un espace public est aussi sûr que si vous le faisiez chez vous. Les hackers n’ont pas la possibilité d’installer un malware sur votre appareil simplement via le réseau électrique.

Un autre bon conseil est d’investir dans un câble dédié à la recharge, si vous n’en avez pas déjà. Ce genre de câble est conçu uniquement pour transférer l’électricité, pas les données. Cela empêche un quelconque malware de passer d’une quelconque source d’alimentation infectée sur votre smartphone.

Plus important, si vous branchez votre appareil sur une source d’alimentation quelconque et que vous voyez une fenêtre proposant de “partager les données” ou “charger uniquement”, assurez-vous de bien choisir la deuxième option. Dans le cas contraire, vous permettrez à votre téléphone de communiquer avec le logiciel à l’autre bout, ce qui l’expose à un éventuel malware.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T

— FBI Denver (@FBIDenver) April 6, 2023