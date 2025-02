Christopher Nolan aurait tenté de réaliser un film James Bond

Selon certaines rumeurs, Christopher Nolan aurait tenté de réaliser un film de la célèbre saga James Bond.

Christopher Nolan et James Bond : une collaboration manquée

Christopher Nolan, le réalisateur oscarisé, était apparemment intéressé à réaliser un film James Bond. Cependant, il a été refusé par l’ancienne productrice de la franchise, Barbara Broccoli, d’après un rapport dans Variety. Après le lancement de son thriller de science-fiction Tenet, Nolan a exprimé son intérêt pour diriger un épisode de Bond. Cependant, il a abandonné l’idée lorsque Broccoli a clairement indiqué qu’aucun réalisateur n’aurait le montage final tant qu’elle superviserait la franchise. Fait notable, Nolan est un cinéaste qui a le privilège du montage final sur ses projets.

Le contrôle de la franchise James Bond passe à Amazon

Cet épisode est inclus dans une partie du rapport qui suggère que Broccoli était trop prudente et exerçait un contrôle démesuré dans sa position. Après la fin du mandat de Daniel Craig en tant que James Bond avec No Time to Die en 2021, le développement de Bond 26 a été retardé alors que Broccoli et Michael G. Wilson tentaient de tracer une voie pour l’avenir de la franchise. Le mouvement lent sur le prochain film Bond a frustré Amazon, qui a payé 8,5 milliards de dollars pour acquérir MGM.

Le futur de la franchise James Bond

Plus tôt ce mois-ci, Broccoli, Wilson, Amazon et MGM ont annoncé une entreprise conjointe pour partager les droits de propriété de la franchise James Bond. Selon les termes de l’accord, Amazon aura le dernier mot sur les décisions créatives ; auparavant, ce pouvoir revenait à Broccoli et Wilson.

Les projets actuels de Christopher Nolan

Après Tenet, Nolan a bien sûr réalisé l’épopée de la Seconde Guerre mondiale, Oppenheimer, qui a remporté l’Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur (entre autres distinctions). Le cinéaste est actuellement en production pour son prochain projet, une adaptation de L’Odyssée. Ce film, qui compte une distribution d’ensemble remplie de stars, est prévu pour sortir en salles l’été prochain.