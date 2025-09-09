Chris Evans : la toile s’enflamme sur son look d’Avenger après les rumeurs de retour au MCU

Des rumeurs évoquant le possible retour de Chris Evans dans l’univers Marvel ont récemment relancé l’enthousiasme des fans, qui commentent avec ferveur sa transformation physique emblématique d’Avenger sur les réseaux sociaux.

Tl;dr Chris Evans alimente les rumeurs d’un retour chez Marvel.

Robert Downey Jr. jouera Doctor Doom dans Avengers: Doomsday.

Le film pourrait explorer des versions alternatives de Captain America.

Un retour inattendu dans le MCU ?

Les spéculations vont bon train après l’apparition de Chris Evans lors du Festival international du film de Toronto pour la promotion de Sacrifice. L’acteur affichait une silhouette nettement plus musclée, ce qui n’a pas échappé aux fans de l’univers cinématographique Marvel (MCU). Si certains avancent que cet aspect relève simplement d’une préparation physique standard pour un nouveau rôle, d’autres y voient le signe annonciateur d’un come-back en tant que Captain America, ou du moins d’une variante du super-soldat dans le très attendu Avengers: Doomsday.

Des rumeurs alimentées par un casting bouleversé

La récente annonce concernant Robert Downey Jr., qui s’apprête à incarner le redoutable Doctor Doom, a jeté un pavé dans la mare. L’ex-Tony Stark, figure emblématique tombée lors de la conclusion d’Avengers: Endgame, fera donc son retour sous une identité totalement nouvelle. Ce choix audacieux nourrit toutes les hypothèses quant au retour potentiel d’autres figures fondatrices, et en particulier celle de Steve Rogers.

Nouvelles dynamiques narratives et enjeux multiversels

Depuis plusieurs mois, forums et réseaux sociaux s’enflamment à propos du scénario d’Avengers: Doomsday. On évoque notamment l’idée que Doctor Doom réunirait une équipe composée de variantes antagonistes des Avengers issues du multivers. Parmi elles pourrait figurer une version corrompue – façon « Hydra Cap » – incarnée par Chris Evans lui-même. Une telle orientation narrative offrirait la possibilité à l’acteur de renouer avec son personnage fétiche tout en laissant intacte la trajectoire d’Anthony Mackie, désormais porteur du bouclier.

Au fil des discussions, certains avancent aussi que la décision prise par Steve Rogers à la fin d’Endgame – vivre sa vie avec Peggy Carter – aurait engendré des conséquences dramatiques pour le multivers. Des rumeurs persistantes prêtent même à ce geste une responsabilité directe dans l’émergence des « incursions », ces événements destructeurs que Doom chercherait à enrayer.

Quoi qu’il en soit, il faudra patienter jusqu’au 18 décembre 2026 pour découvrir si toutes ces pistes se concrétiseront sur grand écran. Les attentes sont élevées autour de ce nouvel opus, qui promet déjà d’explorer les arcanes du multivers Marvel. Un suspense savamment entretenu par les choix inédits des studios et l’attente fébrile des spectateurs.