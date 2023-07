ChatGPT enregistre sa toute première baisse du nombre d'utilisateurs. Un mal pour un bien pour OpenAI ?

Après une progression fulgurante de sa popularité à la fin de l’année 2022 et au début de cette année 2023, il semblerait que le chatbot d’OpenAI commence à perdre de sa superbe. Selon des données de la société d’analytics Similarweb partagées avec The Washington Post, le trafic mobile et desktop du mois dernier pour le site de ChatGPT était en baisse de 9,7 % dans le monde entier. Si les données de Similarweb sont avérées, cette baisse serait la première pour le chatbot. En juin, Sensor Tower voyait aussi le nombre de téléchargements du client iOS ChatGPT diminuer après un bref sursaut.

ChatGPT enregistre sa toute première baisse du nombre d’utilisateurs

Cette relative diminution de l’intérêt pour ChatGPT semble être en adéquation avec la tendance du moment pour l’industrie de l’intelligence artificielle. Les chiffres de Similarweb indiquent aussi que moins d’utilisateurs ont visité les sites, desktop et mobiles, de Microsoft Bing, Google Bard et Character.AI ces derniers mois. Microsoft, par exemple, avait vu le trafic sur son moteur de recherche exploser entre février et mars, lorsque l’IA Bing est devenue disponible en preview publique. Depuis lors, le trafic mensuel sur le site n’a cessé de diminuer pour presque revenir aux niveaux connus avant que Microsoft ne lance son Bing dopé à GPT-4. Par ailleurs, Similarweb explique aussi avoir constaté une diminution de l’engagement dans ChatGPT, avec un temps passé en baisse de 8,5 % par rapport à mai 2023.

Un mal pour un bien pour OpenAI ?

Quant à savoir ce qui pourrait être la cause de cette baisse, The Post suggère que la fin de l’année scolaire a un impact non négligeable. Dans la mesure où la majorité des étudiants sont désormais en vacances, les jeunes adultes sont moins nombreux à utiliser ChatGPT pour leurs écrits. Une autre raison pourrait être que des sociétés comme Samsung interdisent aujourd’hui l’utilisation des chatbots IA à leurs outils, par peur de voir des données sensibles fuiter. Quelle que soit la raison, finalement, soyez certain(e) que personne, chez OpenAI, ne panique. Mieux encore, pour l’entreprise, c’est peut-être même une bonne chose de voir moins d’usage sur la version publique de ChatGPT quand on connait les énormes coûts d’exploitation de ce service.