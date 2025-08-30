Charlie Hunnam incarne le tueur Ed Geil dans la saison 3 de « Monster », bientôt sur Netflix

La troisième saison de la série "Monster" sera bientôt disponible sur Netflix. Cette nouvelle intrigue mettra en vedette Charlie Hunnam dans le rôle du tristement célèbre tueur en série Ed Geil, ajoutant une dimension sombre et captivante à la franchise.

Tl;dr La saison 3 de Monster retrace l’histoire d’Ed Gein.

retrace l’histoire d’Ed Gein. Charlie Hunnam incarne le tueur inspirant le cinéma d’horreur.

Sortie sur Netflix le 3 octobre avec un casting étoilé.

Un retour glaçant pour la série « Monster »

Cette année, la saga Monster, pilotée par les créateurs Ryan Murphy et Ian Brennan, s’apprête à plonger dans l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire criminelle américaine. Après avoir exploré les trajectoires controversées de Jeffrey Dahmer, puis des frères Lyle et Erik Menendez, la série anthologique de Netflix choisit, pour sa troisième saison, une figure mythique : Ed Gein, surnommé à l’époque le « Boucher de Plainfield ». Le rendez-vous est fixé au 3 octobre, date à laquelle tous les épisodes seront mis en ligne, coïncidant habilement avec la période d’Halloween.

L’homme derrière les monstres du cinéma d’horreur

Rarement un criminel aura autant marqué l’imaginaire collectif que Eddie Gein. Dans le Wisconsin rural des années 1950, cet homme d’apparence effacée vivait reclus sur une ferme délabrée, cachant derrière ses murs ce que certains qualifieront plus tard de véritable « maison de l’horreur ». Son histoire a inspiré plusieurs œuvres majeures du septième art : de « Psycho » à « The Silence of the Lambs », sans oublier « The Texas Chain Saw Massacre ». À travers ses crimes macabres — meurtres sordides et profanation de tombes — il a redéfini le concept même de monstre dans la culture populaire américaine.

Casting étoilé et relecture contemporaine du mythe Gein

Porté par Charlie Hunnam, révélé dans « Sons of Anarchy », ce nouvel opus mettra également en scène la talentueuse Laurie Metcalf, dans le rôle poignant d’Augusta, mère omniprésente et obsessionnelle du tueur. Autour d’eux graviteront plusieurs figures historiques et fictives : citons notamment Tom Hollander, qui incarnera le réalisateur légendaire Alfred Hitchcock, ou encore Suzanna Son, partenaire à l’écran dans un rôle inédit. On notera aussi la présence remarquée de Vicky Krieps, Lesley Manville, Joey Pollari ou encore Olivia Williams. Une distribution ambitieuse pour retracer une trajectoire qui continue aujourd’hui encore à fasciner cinéphiles et amateurs de faits divers.

Voici quelques éléments qui rendent cette saison particulièrement attendue :

L’influence indélébile d’ Ed Gein sur le cinéma mondial ;

sur le cinéma mondial ; L’approche narrative singulière développée par l’équipe créative ;

L’association d’acteurs confirmés issus d’univers variés.

Derrière l’anthologie : fascination morbide et regard sociétal

En revisitant ces affaires hors normes, la franchise Monster interroge à chaque épisode notre rapport collectif au mal et aux récits extrêmes. La mise en images soignée promet déjà de relancer le débat sur la place des tueurs célèbres dans notre imaginaire, entre fascination morbide et analyse sociologique. Pas sûr que cette nouvelle saison laisse quiconque indifférent…