Cette théorie transforme The Big Bang Theory en thriller de science-fiction

Une théorie de fan insensée

Des théories de fans sur The Big Bang Theory pullulent sur internet, certaines plus farfelues que d’autres. L’une d’elles, particulièrement extravagante, concerne Bernadette Rostenkowski-Wolowitz, serveuse devenue microbiologiste à la voix suraiguë et épouse d’Howard Wolowitz (Simon Helberg). Selon un Redditor, Bernadette serait en réalité une série de clones.

Des sous-entendus pour le rire

La théorie s’appuie sur le fait que Bernadette évolue beaucoup au fil de la série. De plus, elle fait régulièrement allusion à ses dangereuses expériences au travail, laissant entendre que ses employeurs pourraient « faire des choses contraires à l’éthique pour continuer à en bénéficier ». Enfin, selon le Redditor, Bernadette devient « méchante » avec Howard au fur et à mesure que la série progresse.

Des hypothèses abracadabrantes

Deux hypothèses sont avancées pour soutenir cette théorie. La première : « Au fil des années de clonage répété, son ADN serait devenu légèrement corrompu et elle perdrait une partie d’elle-même à chaque régénération ». La seconde est encore plus tirée par les cheveux : « Chaque fois qu’elle est régénérée, elle se rappellerait être un clone, avec les souvenirs de l’ancienne Bernadette, mais une partie d’elle se souviendrait et en voudrait à Howard de l’avoir piégée dans un mariage qu’elle ne voulait pas. »

L’évolution naturelle d’un personnage

En réalité, le développement du personnage de Bernadette est tout à fait naturel. Oui, elle change au cours de « The Big Bang Theory », et oui, elle devient plus acerbe et plus piquante, mais cela fait partie intégrante du développement d’un personnage. Dans son livre « The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series », Jessica Radloff cite Chuck Lorre, le créateur de la série, et Steve Holland, son producteur exécutif, qui expliquent comment Melissa Rauch a contribué à rendre le personnage de Bernadette encore meilleur.

Une évolution saluée par les fans

La performance de Melissa Rauch a tellement marqué les fans que ces derniers l’abordent souvent dans la rue pour lui parler de Bernadette. « Il y avait beaucoup de blagues de fans, comme ‘Allez-vous me crier dessus ?’ ou ‘Vous semblez si gentille, mais nous savons comment est Bernadette' », a déclaré Rauch dans le livre de Radloff, avant d’exprimer sa gratitude pour l’évolution de son personnage.

Une théorie qui efface la croissance du personnage

La théorie du clonage de Bernadette est non seulement absurde, mais aussi un peu insultante. Elle efface toute la croissance naturelle et réussie du personnage tout au long de « The Big Bang Theory ». Bernadette n'est pas un clone, mais une femme qui a évolué, reflétant des histoires humaines réelles, et qui est devenue une partie essentielle de « The Big Bang Theory ».