Cette théorie des fans de Scream 7 pourrait expliquer le retour surprenant de tous ces personnages décédés

Une théorie populaire parmi les fans de Scream 7 pourrait expliquer pourquoi tous ces personnages décédés sont de retour dans cette nouvelle suite tant attendue.

La septième édition de Scream agite les rumeurs

Le casting de Scream 7 s’élargit continuellement avec le retour de nombreuses stars de la franchise, suscitant une multitude d’interrogations sur le déroulement temporel et l’intrigue du film. Récemment, Matthew Lillard a officiellement rejoint le casting, aux côtés de Neve Campbell, Courteney Cox et Scott Foley, tous des vétérans de la série.

Des retours inattendus

Selon les suppositions, Matthew Lillard reprendrait son rôle de Stu Macher et Scott Foley celui de Roman Bridger. Ces retours sont pour le moins surprenants, ces personnages ayant été tués dans les opus précédents. Plusieurs hypothèses circulent parmi les fans, notamment celle d’un film se déroulant dans le passé, révélant un quatrième complice collaborant avec Stu, Roman et Billy depuis plus de trente ans.

Un retour aux origines

Une autre théorie suggère que Scream 7 pourrait revenir aux origines, lors de la planification des meurtres par Roman et Stu avec Billy. Ce nouvel opus pourrait même révéler un autre conspirateur, qui pourrait devenir l’antagoniste principal de Scream 7. Cependant, cela nécessiterait l’utilisation de CGI pour rajeunir numériquement Lillard et Foley, ce qui pourrait être particulièrement déconcertant s’ils occupent une grande partie du temps d’écran.

En plein tournage

Le tournage de Scream 7 est en cours et la sortie du film est prévue pour le 27 février 2026. En attendant, les trois premiers films de la saga Scream sont disponibles en streaming sur Max.