Cette star de Parks and Recreation a failli incarner Derek Shepherd dans Grey’s Anatomy

Avant de devenir célèbre dans la série Parks and Recreation, un acteur bien connu a failli incarner le rôle du Dr Derek Shepherd dans Grey's Anatomy, un personnage emblématique finalement interprété par Patrick Dempsey.

Un choix décisif pour Rob Lowe

Derrière la comédie à succès Parks and Recreation, difficile d’oublier la présence solaire de Rob Lowe. Pourtant, peu savent que l’acteur aurait pu emprunter une trajectoire bien différente. Dans une interview accordée en 2021 au média américain Variety, il révélait avoir refusé le rôle du célèbre Dr. Derek « McDreamy » Shepherd dans la série médicale culte Grey’s Anatomy, un personnage finalement immortalisé par Patrick Dempsey.

L’audace d’un personnage atypique

Mais pourquoi ce choix ? Pour l’acteur, incarner Chris Traeger à Pawnee s’est avéré être bien plus qu’une simple opportunité professionnelle. Arrivé à la fin de la deuxième saison, son personnage, envoyé comme auditeur depuis Indianapolis, semblait d’abord n’être qu’un obstacle bureaucratique aux yeux de Leslie Knope (Amy Poehler) et de son équipe. Rapidement, cependant, Chris Traeger s’impose par son optimisme démesuré, sa passion inépuisable pour la santé et ses répliques déjà cultes (le fameux « Literally »), se fondant à merveille dans l’univers extravagant de la série.

L’importance d’un rôle marquant

Choisir Pawnee plutôt que Seattle n’était pas sans risque : quitter le confort des rôles romantiques ou dramatiques habituels pour se frotter à un registre plus décalé et comique. Mais comme le confie lui-même l’acteur : « Me in that part isn’t as interesting as Patrick in that part. If it’d been me [the fans] wouldn’t have called me ‘McDreamy,’ they would have called me Rob Lowe. Had I done ‘Grey’s,’ I wouldn’t have been in ‘Parks and Recreation.’ That alone for me is enough. » Un aveu empreint de recul et d’assurance, où il insiste sur l’importance des choix guidés par l’intuition et l’expérience.

L’héritage laissé à Pawnee

Aujourd’hui encore, il semble évident que le pari était réussi. En optant pour un rôle aussi atypique, Rob Lowe a offert à la série un personnage aussi attachant qu’exubérant. Ce qui aurait pu être un simple passage administratif est devenu une incarnation inoubliable au sein d’une galerie déjà riche en figures excentriques (pensons à Ron Swanson). Au final, difficile d’imaginer Parks and Recreation sans la folie douce de Chris Traeger – et tout aussi difficile d’envisager Grey’s Anatomy sans le magnétisme de Patrick Dempsey. Un heureux concours de circonstances… qui a fait les beaux jours des deux séries.