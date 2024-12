Cette scène « osée » de The Big Bang Theory a interdit un épisode au Royaume-Uni

Le moment BDSM de Leonard et Penny a été jugé trop osé pour la télévision britannique.

Tl;dr Une scène de The Big Bang Theory montre Leonard et Penny en tenue BDSM.

En raison de son contenu provocant, l’épisode a été censuré pour le Royaume-Uni.

La scène faisait partie d’un rêve de Sheldon, ce qui a facilité sa suppression sans perturber l’intrigue.

Une sitcom connue pour son ton familial

The Big Bang Theory a bâti sa réputation sur son humour geek et son ton léger, mais elle n’est pas étrangère aux scènes controversées. L’épisode pilote lui-même a subi des modifications au fil du temps. Malgré sa popularité, la série s’aventure rarement dans un contenu osé. Pourtant, l’épisode 7 de la saison 10, intitulé « The Veracity Elasticity », a brisé cette norme. Une scène particulière a été jugée inappropriée par les annonceurs britanniques, entraînant sa suppression. Bien que jouée pour le rire, elle a été perçue comme trop suggestive pour un programme généralement diffusé en prime time.

Une scène BDSM qui détonne

Dans cette scène controversée, Leonard et Penny, interprétés par Johnny Galecki et Kaley Cuoco, apparaissent dans une tenue BDSM explicite. Leonard est attaché à une croix de Saint-André, torse nu, portant un harnais et un collier, tandis que Penny est habillée en corset avec un décolleté plongeant et un couvre-chef fétichiste. L’ensemble crée une rupture frappante avec les costumes habituels des personnages, souvent constitués de t-shirts de super-héros et de vêtements discrets. Bien que ce passage ne fasse pas basculer la série dans un genre totalement différent, ses implications ont choqué certains spectateurs. Les annonceurs britanniques, peu habitués à ce type d’humour dans un contexte aussi grand public, ont demandé sa suppression.

Une séquence de rêve facile à couper

La suppression de cette scène du montage britannique a été facilitée par le fait qu’il s’agit d’une séquence de rêve. Sheldon, incarné par Jim Parsons, inquiet à l’idée de quitter sa chambre pour emménager avec Amy, imagine le pire. Dans son rêve, il découvre que Leonard et Penny ont transformé sa chambre en un donjon sexuel avec lumières rouges, murs en briques, cages, et accessoires BDSM. La scène est conçue pour refléter les angoisses exagérées de Sheldon. Après avoir crié de panique dans son rêve, il se réveille en sursaut. Ce contexte permettait une coupe nette sans perturber excessivement l’intrigue générale de l’épisode.

Une censure qui interroge

La censure de cette scène dans The Big Bang Theory au Royaume-Uni illustre les différences culturelles en matière de tolérance télévisuelle. Si les spectateurs américains l’ont perçue comme une simple exagération humoristique, les annonceurs britanniques ont jugé qu’elle dépassait les limites acceptables pour une série souvent visionnée en famille. Ce type de modification peut surprendre les fans qui découvrent une transition narrative abrupte dans l’épisode. Toutefois, cette controverse reste mineure par rapport à d’autres cas de censure médiatique, tels que celle de The Big Lebowski ou les interdictions imposées par la Chine sur des films à thématique jugée subversive.