Cette nouvelle fonctionnalité de Twitter permet de voir le cours des actions en bourse

Twitter introduit une nouvelle fonctionnalité permettant de voir les graphiques du cours des actions, crypto-monnaies et autres ETF.

Si vous avez besoin d’une manière supplémentaire de suivre la valeur de telle ou telle action en bourse, sachez que Twitter a ce qu’il vous faut. L’entreprise a noué un partenariat avec la plateforme d’analyse spécialisée TradingView pour afficher la valeur des actions dans les résultats de recherche pour les crypto-monnaies, actions et autres fonds négociés en bourse (ETF).

Cette fonctionnalité est plus efficace si vous utilisez un cashtag, similaire au hashtag, mais avec le préfixe $ au lieu du # avant le mot clef. Ceci étant dit, nous avons pu le tester sur des recherches “normales” et pour les crypto-monnaies populaires, comme le Bitcoin ou l’Ethereum, cela fonctionne très bien. Pour les actions et ETF, les résultats sont meilleurs avec les cashtags.

Étrangement, le graphique affichant les valeurs n’est pas du tout cliquable. Impossible donc d’aller voir le prix en direct dans TradingView. En dessous, par contre, on trouve un lien qui vous emmène sur Robinhood. Par ailleurs, lorsque vous tweetez un cashtag, celui-ci devient cliquable et conduira les utilisateurs vers les résultats de recherche pour cette action, cette crypto-monnaie ou cet ETF.

Certes, cette intégration laisse encore grandement à désirer. Par exemple, si vous regardez Twitter en mode sombre, le graphique reste affiché en blanc, et le rendu global n’est pas vraiment agréable à l’œil. Peut-être faut-il y voir encore là une des nombreuses conséquences des licenciements initiés par Elon Musk.

Quoi qu’il en soit, Twitter explique que l’expérience utilisateur sera peaufinée avec le temps et qu’elle prendra en charge davantage de symboles “dans les prochaines semaines”. Nul doute que l’affichage des graphiques sera, lui aussi, amélioré dans un futur proche. Dans tous les cas, c’est une bonne initiative… pour celles et ceux qui voudraient voir l’action de Twitter dévisser depuis qu’Elon Musk a repris les rênes…