Cette extension Google Chrome crée des flashcards depuis n’importe quel article ou vidéo

Wisdolia est une extension pour le navigateur Google Chrome permettant de générer des flashcards depuis n'importe quel contenu en ligne.

Les flashcards sont un outil de mémorisation efficace, tout le monde vous le dira. Et si créer des cartes physiques de questions-réponses fonctionnent, pourquoi ne pas en profiter aussi en ligne ? La prochaine fois que vous tenterez de retenir des informations importantes dans une longue vidéo YouTube, un PDF abscons ou tel ou tel article, vous pourrez utiliser l’extension Chrome Wisdolia pour générer des flashcards automatiquement à partir de ce contenu et vous en souvenir plus facilement.

Wisdolia vient générer automatiquement des flashcards numériques dans Google Chrome ou un autre navigateur basé sur Chromium comme Microsoft Edge ou Brave. Ces cartes divisent le contenu en courts morceaux et proposent, pour chaque extrait, un format question-réponse, ce qui permet de bien comprendre et mémoriser l’information présentée.

Une fois l’extension téléchargée et installée, vous devez créer un compte – n’importe quelle adresse email ou connexion via Google -. De là, ouvrez n’importe quelle page web, PDF ou vidéo YouTube dans Chrome, cliquez sur l’icône de Wisdolia puis sur “Generate Flashcards”. L’extension a besoin de quelques secondes pour traiter le contenu et génère vos flashcards dans une petite fenêtre.

Les flashcards proposent des questions basées sur le contenu que vous lisiez ou écoutiez et vous pouvez cliquer sur “Reveal answer” pour voir les réponses. Si vous avez l’impression qu’une question n’a pas de sens, vous pouvez modifier la question et sa réponse pour personnaliser votre flashcard. Vous pouvez aussi cliquer sur un bouton pour enregistrer vos flashcards favorites et les organiser comme vous le souhaitez.

L’extension ajoute aussi automatiquement un bouton à la fin des articles pour en faire rapidement des flashcards, vous n’avez donc pas à cliquer sur l’icône de l’extension dans la barre d’outils de Chrome. De nombreuses langues sont prises en charge, dont le français, appréciable.

Lorsque vous utilisez l’extension avec des fichiers PDF, vous pouvez spécifier les pages sur lesquelles vous voulez générer des flashcards, ce qui permet d’organiser en chapitres et de vous concentrer sur un sujet à la fois.

Wisdolia s’intègre aussi nativement avec Anki, une plateforme spécialisée dans l’apprentissage par flashcard. Vous pouvez enregistrer toutes vos flashcards Wisdolia sur Anki en suivant quelques étapes. Anki a une app sur toutes les plateformes principales, y compris les smartphones. Parfait pour synchroniser vos flashcards sur différents appareils.

Quelques limitations à connaître

Si Wisdolia est un outil très utile, il y a certains éléments à connaître. Comme nombre d’autres extensions, celle-ci a besoin de l’accès à tous les sites que vous ouvrez dans le navigateur, que ce soit pour générer des flashcards ou non. Rappelez-vous de supprimer les extensions que vous n’utilisez pas régulièrement ou, au moins, de les désactiver. Si l’extension devait être revendue à une société ou une personne malveillante, vos données pourraient être compromises.

Cette extension est aussi très jeune, l’on ne connait pas ses projets de monétisation. À l’heure actuelle, en tout cas, le service est totalement gratuit.