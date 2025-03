Cette audition de The Big Bang Theory a époustouflé Jim Parsons

Jim Parsons a été complètement épaté par une audition exceptionnelle pour la série The Big Bang Theory.

Une alchimie inégalée

Dans le monde des sitcoms, il est rare de trouver une alchimie aussi unique que celle qui existe entre Jim Parsons et Johnny Galecki, respectivement Sheldon Cooper et Leonard Hofstadter, dans la série à succès « The Big Bang Theory ». Selon les deux acteurs, cette alchimie a été ressentie dès leur première audition ensemble.

Une lecture magique

Parsons a révélé à Entertainment Weekly à quel point il avait été impressionné par l’interprétation de Galecki lors de leur lecture commune. « J’ai lu avec d’autres personnes, mais il était très clair que personne d’autre n’incarnait le personnage comme Johnny le faisait », a déclaré Parsons.

Dans le livre de Jessica Radloff « The Big Bang Theory : The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series », Galecki a également partagé son ressenti lors de cette lecture. Après avoir refusé cinq fois le rôle de Leonard, il a finalement accepté après avoir lu le script avec Parsons. « J’ai su dès la première lecture avec Johnny, C’est lui« , a déclaré Parsons.

Un lien insolite

Galecki a également partagé une anecdote sur la façon dont lui et Parsons ont renforcé leur lien avant leur première lecture de table. Galecki a invité Parsons à le rejoindre l’après-midi précédant la lecture pour ce qu’il a appelé une « mise en relation accélérée ». Les deux acteurs ont partagé « beaucoup de bouteilles de vin » et ont découvert qu’ils avaient beaucoup en commun sur le plan personnel.

« Nos grands-pères travaillaient pour le chemin de fer, et nos pères sont tous deux décédés à un âge très précoce », a déclaré Galecki. Cette expérience atypique a sans doute contribué à l’alchimie unique qui a fait de « The Big Bang Theory » l’une des plus grandes sitcoms de l’histoire de la télévision.