Cette app veut être le BeReal de la musique

Kiwi veut être le BeReal pour la musique. Très sympathique au quotidien pour (re)découvrir vos proches.

La tendance de certaines plateformes sociales ciblant désormais l’authenticité et la qualité plutôt que la quantité est une bonne chose. Instagram abrite certes des photos parfaites, mais BeReal vous permet de vous exprimer librement, de vraiment montrer qui vous êtes. Et Kiwi veut vous permettre de faire de même, autour de la musique que vous écoutez.

Kiwi fait de la découverte et du partage de musique à peu près la même chose que dans une app de rencontre, vous pouvez balayer à droite sur les chansons que vous appréciez et à gauche celles que vous n’aimez pas. Lorsque vous arrivez sur la plateforme, l’app vous propose quelques titres pour évaluer vos goûts, mais tout l’intérêt de la chose se montre lorsque vos proches commencent à poster. BeReal vous permet de réagir aux photos de vos amis, Kiwi insistent pour que vous leur disiez si vous aimez ou non ce qu’ils écoutent.

Comme sur BeReal, lorsque la notification de Kiwi arrive, les utilisateurs doivent partager leur dernière chanson écoutée. Mais contrairement à la mentalité de BeReal avec son “une photo par jour”, Kiwi vous encourage à partager d’autres titres écoutés tout au long de la journée.

Très sympathique au quotidien pour (re)découvrir vos proches

Kiwi fonctionne actuellement avec Spotify, Amazon Music et Deezer. Si vous êtes abonné à YouTube Music ou Amazon Music, tant pis pour vous. La configuration est simple, autrement : connectez votre service de streaming à l’app, choisissez votre nom, pseudo et image de profil et ajoutez vos amis. Activez les notifications pour être sûr(e) de recevoir l’alerte quotidienne et le tour est joué !

Certains utilisateurs se plaignent cependant qu’il ne soit pas possible de visualiser l’historique des écoutes de vos proches. Ce qui pourrait être une bonne chose pour étoffer sa bibliothèque et/ou découvrir de nouveaux genres et artistes.

Quoi qu’il en soit, le potentiel est bien là. Si vous êtes intéressé(e), téléchargez Kiwi pour iOS sur l’App Store ou pour Android sur le Play Store.