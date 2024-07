Cette app permet de créer des timelines visuelles pour n'importe quel projet. Si vous gérez des projets, vous ne pourrez plus vous en passer.

De temps à autre, on trouve une app qui répond à une problématique donnée de la plus parfaite des manières. TimeStory en fait partie. Cette app permet de visualiser rapidement et facilement n’importe quelle frise chronologique. Cela peut être utile pour replacer des événements historiques dans leur contexte, ce qui en fait un très bon outil d’apprentissage. Mais TimeStory est aussi utile pour la planification de projet en général. Vous pouvez l’utiliser pour visualiser toutes les étapes nécessaires pour un projet à plus ou moins long terme, et même inclure plusieurs propositions sur la même vue.

TimeStory est le travail d’un seul développeur, Aaron Tricky, pensé et conçu pour Mac et iPad. L’app n’est pas donnée, 40 $ pour la version Mac (achat unique) et un tarif identique pour la version iPad, mais cette dernière profite aussi d’un abonnement annuel à 15 $. Il y a par ailleurs une période d’essai gratuit d’une semaine pour la version Mac et deux semaines pour la version iPad. Autrement dit, peu importe votre version, vous pouvez la tester avant de décider de l’acheter ou non.

Créer une timeline peut être un peu délicat au démarrage, mais il s’agit principalement d’ajouter des événements. Ces derniers peuvent être des segments avec un début et une fin ou des points, avec une date particulière.

Vous pouvez créer un événement en cliquant sur la frise ou en utilisant le bouton « Entrée rapide », ce qui est plus précis. Vous pouvez aussi définir des couleurs et icônes personnalisées pour chaque entrée. Il est aussi possible d’attacher une image à n’importe quel événement sur la timeline, pour ajouter un contexte visuel.

Si tout cela vous semble confus, n’hésitez pas à regarder les tutoriels fournis, il y a plusieurs exemples de gestion de projet et une frise historique sur la conquête de Mars. Ces documents vous donneront une idée de dont est capable l’application.

Une fois la timeline créée, vous pouvez l’exporter en PNG ou PDF, vous permettant de les partager directement avec qui vous voulez ou de les intégrer dans les documents de votre choix. Ce n’est pas une application que la plupart des gens utiliseront tous les jours, certes, mais lorsque vous en aurez besoin, elle se révèlera très pratique !