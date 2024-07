QuickRecorder est une meilleure alternative à la solution de capture d’écran de votre Mac

QuickRecorder est une très bonne alternative à la solution de capture d'écran de votre Mac. Très complète, très intuitive et gratuite !

L’outil natif du Mac pour les captures d’écran est déjà très bon, mais enregistrer son écran a toujours été compliqué. À l’heure d’écrire ces lignes, cette fonctionnalité est partagée entre deux apps : l’outil de capture d’écran (qui s’ouvre avec le raccourci Cmd+Maj+5) et le bon vieuw QuickTime Player. Voici une meilleure alternative, l’utilitaire gratuit QuickRecorder. Ce dernier combine les meilleures fonctions de macOS avec un haut niveau de personnalisation. Vous pouvez enregistrer l’écran de votre Mac ou celui d’un iPhone connecté à votre Mac, ou même capturer l’audio de n’importe quelle app qui tourne sur votre Mac.

Pourquoi utiliser une app d’enregistrement d’écran ?

Ce genre d’app est pratique pour plusieurs raisons. Si votre Mac a des soucis, vous pouvez créer une vidéo pour montrer le problème. Ou pour montrer comment faire ceci ou cela à un proche.

Avec une bonne app, vous pouvez choisir la qualité de l’enregistrement, faire afficher ou non le curseur de la souris, capturer ou non l’audio, etc. QuickRecorder permet tout cela, et ce, gratuitement.

Installer et configurer QuickRecorder

Puisque vous devez télécharger cette app depuis GitHub, (en cliquant sur le fichier dmg, puis double clic sur le fichier pour l’installer), votre Mac ne vous autorisera probablement pas à l’utiliser immédiatement. Vous devrez alors aller dans Réglages Système > Confidentialité et Sécurité et cliquez sur Ouvrir tout de même. C’est une fonction de sécurité, mais QuickRecorder est une app tout à fait sûre. L’app vous demandera aussi de lui accorder la permission d’enregistrer, ce que vous pouvez faire directement depuis cette même fenêtre.

Utiliser QuickRecorder pour enregistrer l’écran

Une fois l’installation réussie, vous pouvez lancer QuickRecorder. Vous verrez alors un large panneau rectangulaire avec des options intuitives. Vous pouvez choisir parmi les suivantes :

System Audio : enregistre l’audio depuis n’importe quelle app sur votre Mac.

Screen : enregistre tout l’écran.

Screen Area : vous permet de créer un rectangle sur l’écran et d’enregistrer uniquement cette zone.

Application : vous permet de choisir une app et d’enregistrer toutes les fenêtres visibles de cette app.

Window : enregistre la fenêtre sélectionnée.

Mobile Device : si vous avez un appareil mobile connecté à votre Mac via un câble USB, vous pouvez enregistrer l’écran de cet appareil.

Une fois l’une des options sélectionnée, QuickRecorder vous montre un bouton d’enregistrement à côté de quelques autres options pour la résolution, la qualité et le frame rate. Cliquez sur Record pour démarrer l’enregistrement. Lorsque celui-ci est actif, vous verrez une zone violette dans la barre de menu. Cliquez sur l’icône pause pour mettre en pause ou l’icône stop pour y mettre fin. Une fois l’enregistrement terminé, QuickRecorder enregistre le fichier sur le bureau de votre Mac.

QuickRecorder prend aussi en charge Superposition du présentateur, la fonctionnalité macOS Sonoma qui permet de vous placer sur la caméra pendant que vous enregistrez votre écran. Sur les versions antérieures, l’app vous laisse vous enregistrer pendant que vous enregistrez l’écran via la webcam.

Optimiser QuickRecorder

Les paramètres par défaut de QuickRecorder sont plutôt bons, mais vous pouvez faire bien mieux. Lorsque vous ouvrez l’app, cliquez sur l’icône en forme de roue crantée pour ouvrir les Préférences. Les options les plus importantes sont les suivantes :

Video Settings : choisissez entre MOV et MP4 comme format et sélectionnez un encodeur (H.264 pour une meilleure compatibilité, H.265 pour des fichiers plus légers).

Audio Settings : le format est AAC par défaut, mais vous pouvez opter pour MP3 pour des fichiers moins volumineux ou ALEC/FLAC pour de l’audio sans perte.

Shortcuts Settings : définissez des raccourcis clavier pour démarrer un enregistrement au clavier.

Other Settings : là, vous pouvez ajouter un délai avant le démarrage de l’enregistrement. Vous pouvez aussi inclure ou exclure QuickRecorder et la barre de menu de l’enregistrement. Vous pouvez même mettre en évidence le curseur, pour bien faire apparaître vos clics.

Excluded Apps : pour sélectionner quelles apps ne pas enregistrer.

Icon Settings : pour afficher ou masquer l’app de votre dock ou barre de menu.

Select Save Folder : choisissez pour les enregistrements sont sauvegardés.

Et voilà !