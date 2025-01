Ces thrillers d’action incontournables à regarder après Ad Vitam

Si vous avez aimé Ad Vitam, voici cinq thrillers d'action à découvrir en streaming.

Tl;dr Ad Vitam de Rodolphe Lauga est le film le plus populaire sur Netflix.

Cinq films d’action haletants sont recommandés après Ad Vitam.

Athena, Mad Max: Fury Road, Monkey Man, Rebel Ridge et Taken sont suggérés.

Vivez l’action avec Ad Vitam

Avez-vous récemment apprécié le nouveau thriller français de Netflix, « Ad Vitam » ? À la recherche de nouvelles recommandations de films à suspense ? Ne cherchez plus. Sorti le vendredi 10 janvier, ce film de Rodolphe Lauga s’est rapidement hissé au sommet des listes de Netflix, surpassant des favoris comme « Despicable Me » et la trilogie « Rush Hour ».

Si « Ad Vitam » n’est peut-être pas le film d’action le plus original jamais vu, il parvient néanmoins à livrer une action solide. Avec Franck (Guillaume Canet) aspiré dans une conspiration liée à son douloureux passé, si vous aimez l’action simple et directe avec une touche personnelle, ce film est un bon choix.

Cinq films d’action à voir après Ad Vitam

Si vous avez déjà regardé « Ad Vitam » sur Netflix et que vous cherchez une autre pépite d’action, voici cinq autres superbes thrillers d’action que vous pouvez regarder dès maintenant et où les trouver.

Athena (2022)

« Athena » de Romain Gavras n’est pas un thriller aussi direct qu' »Ad Vitam », mais cet effort d’action français vaut absolument le détour. Mettant l’accent sur les problèmes sociaux dans les communautés de la « banlieue » de Paris, il suit le conflit entre les résidents du bloc « Athena » et la police française. Malgré des opinions divergentes sur la réussite de ses arguments sociopolitiques, « Athena » est largement salué pour ses séquences d’action électrisantes et immersives. Disponible sur Netflix

Mad Max: Fury Road (2015)

« Mad Max: Fury Road » de George Miller est, sans exagération, l’un des thrillers d’action les plus palpitants jamais vus. Si vous cherchez plus d’action sur Netflix, « Fury Road » est le film à voir ensuite. Disponible sur Netflix

Monkey Man (2024)

« Monkey Man », le premier film de Dev Patel en tant que réalisateur, est un thriller de vengeance brutal qui voit un jeune homme anonyme se dresser contre les classes supérieures corrompues de l’Inde. Disponible sur Amazon Prime Video

Rebel Ridge (2024)

« Rebel Ridge » de Jeremy Saulnier a été l’un des meilleurs films de Netflix l’année dernière. Avec des enjeux incroyablement personnels, c’est le film idéal à voir après « Ad Vitam ». Disponible sur Netflix

Taken (2008)

« Taken » est la recommandation la plus évidente après « Ad Vitam », car il présente une configuration similaire : un homme de famille d’élite se retrouve empêtré dans une conspiration qui implique ses proches. Disponible sur Max