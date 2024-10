Ces séries similaires à Jack Ryan

Avec la fin de Jack Ryan sur Amazon Prime Video, les amateurs de thrillers d'espionnage cherchent leur prochaine série captivante.

Des alternatives captivantes à Jack Ryan

Pour les amateurs de thrillers d’espionnage, l’arrêt de Jack Ryan sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video en laisse plus d’un orphelin. Après quatre saisons palpitantes, la série nous a quittés en beauté, clôturant le parcours de l’analyste de la CIA devenu agent de terrain. Voici une sélection de séries que vous pourrez apprécier maintenant que Jack Ryan a tiré sa révérence.

Reacher : une aventure palpitante

La première suggestion est Reacher, une autre série à succès sur Amazon Prime Video. Inspirée des romans à succès de Lee Child, cette série suit Jack Reacher, un ancien policier militaire de l’armée américaine, qui mène une vie de nomade en solitaire. Dans la première saison, il arrive dans la petite ville de Margrave, en Géorgie, où il se retrouve rapidement impliqué dans une affaire complexe de corruption et de crime organisé. Avec sa carrure imposante et ses compétences redoutables en combat, Reacher fait face à des ennemis dangereux tout en cherchant à faire éclater la vérité. Son sens aigu de la justice et sa ténacité en font un personnage captivant, apportant à chaque épisode son lot de suspense et d’action brute.

Slow Horses : un thriller d’espionnage unique

Une autre excellente option est Slow Horses, souvent considéré comme l’un des meilleurs thrillers d’espionnage actuellement disponibles. Diffusée sur Apple TV+, cette série met en scène Gary Oldman dans le rôle de Jackson Lamb, un espion désabusé et mordant, chargé de superviser une équipe de marginaux du MI5. Ces agents, relégués au département des « Slow Horses » à la suite de diverses erreurs de parcours, sont les laissés-pour-compte du service de renseignement britannique. Loin des missions de haut vol, ils se retrouvent à gérer des tâches ingrates, jusqu’à ce qu’une affaire inattendue leur donne l’occasion de prouver leur valeur.

Bodyguard : un thriller politique sans concession

Pour les adeptes de thrillers politiques intenses et sans compromis, Bodyguard, disponible sur Netflix, est un choix incontournable. Cette série britannique captivante met en scène Richard Madden dans le rôle de David Budd, un ancien soldat marqué par son expérience sur le front, aujourd’hui reconverti en sergent de police. Affecté à la protection de Julia Montague, une ministre ambitieuse aux idées controversées, David Budd se retrouve au cœur d’une intrigue où se mêlent loyauté, trahison et complots politiques.

Des thrillers d’espionnage à découvrir

Enfin, d’autres suggestions incluent The Recruit, un thriller d’espionnage léger sur Netflix, The Blacklist, un thriller criminel de longue date sur NBC et Homeland, un drame de conspiration sombre sur Paramount+. Chacune de ces séries offre une approche unique du genre du thriller d’espionnage, et il y en a pour tous les goûts.

Alors, même si Jack Ryan nous a quittés, le monde du thriller d’espionnage est loin d’être à court de contenu captivant. Que vous soyez un fan de longue date du genre ou un novice, ces séries sont sûres de vous tenir en haleine.