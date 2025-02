Si vous avez aimé « Full Swing », ces 5 séries sportives Netflix pourraient vous intéresser

Découvrez cinq des meilleures séries sportives à savourer sur Netflix une fois que vous aurez terminé de regarder Full Swing.

Tl;dr Netflix révolutionne les émissions sportives avec des docu-séries.

Certaines séries sportives scénarisées valent également le coup d’œil.

Top 5 des meilleures émissions sportives Netflix à regarder actuellement.

Un pionnier des émissions sportives

La plateforme de streaming Netflix a réinventé le genre des émissions sportives. Avec les premiers succès de séries comme Last Chance U et Formula 1: Drive to Survive, Netflix a produit des dizaines de saisons de documentaires sportifs. La nouvelle saison de la docu-série sur le golf Full Swing est même l’une des plus grandes nouveautés de Netflix cette semaine.

Des émissions sportives au-delà des documentaires

Mais le genre des émissions sportives ne se limite pas aux docu-séries. Une série sportive scénarisée vaut souvent le détour, et Netflix en propose quelques-unes qui méritent d’être visionnées en ce moment. Ainsi, avec le dernier succès de Full Swing, il est temps de faire un tour d’horizon des meilleures émissions sportives disponibles sur Netflix, qu’elles soient réelles ou scénarisées.

Le top 5 des émissions sportives à voir sur Netflix

Formula 1: Drive to Survive est divertissant que vous soyez fan de F1 ou non. Préparez-vous pour la septième saison de cette docu-série qui offre aux fans un regard dans les coulisses de la saison précédente.

Last Chance U, l’émission sportive originale de Netflix, a été le point de départ de tout. Chaque saison présente un nouveau groupe de joueurs qui ne peuvent se permettre de faire des erreurs s’ils veulent passer pro.

The Last Dance n’est pas un documentaire sportif de Netflix, mais vous pouvez le regarder sur la plateforme. Il s’agit probablement du meilleur documentaire sportif disponible sur Netflix.

GLOW est l’une des premières séries à succès de Netflix, mais elle reste toujours pertinente aujourd’hui. Cette comédie dramatique sportive scénarisée est une reconstitution romancée du véritable circuit de lutte des années 1980, « Gorgeous Ladies of Wrestling ».

Heels met en scène Stephen Amell et Alexander Ludwig en tant que frères Jack et Ace Duffy. Ces deux frères s’affrontent dans la promotion de lutte de leur défunt père, la Duffy Wrestling League (DWL).

Netflix offre une variété de séries sportives qui captiveront les amateurs de sport et les fans de bonnes histoires.