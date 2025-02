Ces séries similaires à Cassandra

Après avoir terminé Cassandra sur Netflix, découvrez trois séries télévisées à ne pas manquer en streaming.

Tl;dr La série allemande de Netflix Cassandra mêle IA et drame familial.

Trois autres séries Netflix explorent les thèmes similaires : Dark, 3% et Glitch.

Chaque série explore à sa façon les vulnérabilités humaines face à la technologie.

L’inquiétante série Cassandra

La dernière série à suspense allemande de Netflix, Cassandra, a su captiver son public avec un mélange déconcertant de terreur liée à l’intelligence artificielle et de drame familial. Une famille emménage dans une maison intelligente contrôlée par Cassandra, une assistante A.I. vintage des années 70. Ce qui commence comme un nouveau départ excitant se transforme rapidement en horreur psychologique lorsque le robot apparemment serviable révèle des intentions de plus en plus sinistres.

Trois autres séries à découvrir

Pour les téléspectateurs qui souhaitent poursuivre l’exploration de thrillers de science-fiction cérébraux après avoir terminé Cassandra, le catalogue international de Netflix offre plusieurs séries tout aussi captivantes qui allient des récits complexes à l’horreur psychologique et aux thèmes existentiels. Ces émissions partagent l’intérêt de Cassandra pour l’exploration de la manière dont la technologie peut révéler et amplifier les vulnérabilités humaines tout en maintenant une approche résolument centrée sur les personnages de leurs prémisses de science-fiction.

Dark, 3% et Glitch : trois approches différentes de la technologie

Dark est une série allemande qui a révolutionné la programmation internationale de Netflix avec son exploration complexe du voyage dans le temps, des secrets de famille et de la prédestination. Comme le fait Cassandra avec l’examen des péchés technologiques passés qui affectent le présent, Dark entrelace plusieurs chronologies allant de 1888 à 2053 en suivant quatre familles interconnectées dans la ville de Winden.

3% est une série dystopique brésilienne révolutionnaire qui offre un regard fascinant sur la manière dont la technologie peut être utilisée pour le contrôle social. Située dans un futur non spécifié, 3% suit un groupe de candidats de 20 ans provenant de l' »Inland » appauvri alors qu’ils participent à « The Process », une série de tests manipulatoires conçus pour sélectionner seulement 3% des participants pour avancer vers la société « Offshore » riche.

Glitch, le drame surnaturel australien, semble être un compagnon improbable pour l’horreur technologique de Cassandra, mais les deux émissions excellent à utiliser des éléments de genre pour explorer les dynamiques familiales et les histoires cachées. Glitch suit sept personnes qui reviennent mystérieusement d’entre les morts en parfaite santé mais sans aucun souvenir de leurs vies passées dans la petite ville de Yoorana.

Et vous, qu’avez-vous pensé de Cassandra ?

Ces trois séries démontrent la portée mondiale et l’ambition de la programmation de science-fiction de Netflix. Elles offrent une grande diversité d’approches pour explorer les vulnérabilités humaines face à la technologie, des mystères temporels aux thrillers dystopiques en passant par les drames surnaturels.