Ces séries à ne pas manquer pour combler l’après Arcane

Découvrez cinq séries sensationnelles à voir absolument maintenant, pour les amateurs d'Arcane, la série phénomène.

Tl;dr « Arcane », une série animée de Netflix basée sur « League of Legends », fascine les fans.

La série explore les origines des champions emblématiques dans un monde steampunk.

La saison 2 étant la dernière, des suggestions de séries similaires sont proposées.

Une immersion enchanteresse dans l’univers de « Arcane »

« Arcane », la série animée à succès de Netflix basée sur le jeu vidéo « League of Legends » de Riot Games, a su captiver ses fans avec sa première saison. Elle nous plonge dans l’univers steampunk de Piltover et de sa basse-ville, Zaun, révélant l’histoire des champions emblématiques comme Vi et Jinx. Mêlant action, intrigues politiques et récits émotionnellement profonds, la série est également une véritable merveille visuelle.

Des alternatives captivantes pour continuer l’aventure

Alors que « Arcane » touche à sa fin avec sa deuxième saison, les fans en redemandent. Pas de panique, nous avons sélectionné pour vous quelques séries similaires à « Arcane » qui sauront vous captiver. Voici donc notre liste de séries à ne pas manquer pour prolonger le plaisir.

Des suggestions pour tous les goûts

Si vous êtes un fan de « Avatar: The Last Airbender », ne manquez pas « The Legend of Korra ». Pour les amateurs d’action et de mondes fantastiques, « Castlevania » et « ‘The Legend of Vox Machina » sont à découvrir. Quant à ceux qui apprécient les univers futuristes, « Cyberpunk: Edgerunners » devrait leur plaire. Enfin, « She-Ra and the Princesses of Power » offre une version modernisée et plus nuancée du personnage des années 80, avec une touche de magie.

Chacune de ces séries transporte les téléspectateurs dans des mondes uniques, remplis d’action, de magie et d’aventure. Alors, prêts pour de nouvelles découvertes ?

N’oubliez pas : « Les séries sont comme les livres, elles nous ouvrent les portes de mondes inconnus et nous font vivre des aventures extraordinaires. » Alors, n’hésitez pas à explorer ces suggestions et à vous laisser transporter par ces histoires captivantes. Bon visionnage !