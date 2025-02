Ces séries Netflix à voir absolument en streaming

Voici les trois meilleures séries parmi le top 10 de Netflix que vous devriez absolument regarder sans plus attendre.

Tl;dr Difficulté à trouver quoi regarder sur Netflix.

Séries populaires : The Night Agent, American Primeval et The Recruit.

Mise à jour récente de la liste des top 10 de Netflix.

Les séries en streaming sur Netflix

La tâche de choisir quoi regarder parmi l’immense catalogue de films et de séries proposés par Netflix peut s’avérer difficile. Bien que beaucoup d’entre nous se tournent vers le top 10 pour savoir ce qui est populaire sur la plateforme, il n’est pas garanti que ce que vous y trouverez correspondra à vos goûts.

Les incontournables de la semaine

Heureusement pour vous, nous gardons un œil attentif sur le top 10 de Netflix et mettons régulièrement en lumière des émissions à ne pas manquer. Cette semaine, l’action est au rendez-vous dans le top 10, grâce à la deuxième saison de The Night Agent, une série Western qui reste l’une des plus populaires de la plateforme depuis son lancement en janvier, et à l’arrivée d’un second thriller d’espionnage, moins sérieux, sur la plateforme de streaming.

Séries populaires à considérer

« American Primeval », un grand succès de janvier 2025, est une mini-série Western brutale qui a fait son apparition sur la plateforme plus tôt ce mois-ci. Si vous n’avez pas encore rencontré cette série, sachez qu’elle est restée dans le top 10 des émissions de Netflix depuis son lancement, même si elle peut être un peu trop sanglante pour certains.

« The Recruit », une série d’espionnage élogieuse, revient pour une deuxième saison plus courte. Même si elle ne compte que six épisodes, cette deuxième partie recueille des éloges ; nous l’avons qualifiée de « meilleure série d’espionnage de l’année jusqu’à présent » sur Netflix.

Enfin, « The Night Agent » revient pour une deuxième saison. Le retour de cette émission a été clairement apprécié, car elle est restée près du sommet des charts de Netflix depuis.

En conclusion, faire un choix parmi les nombreuses offres de Netflix peut être une tâche ardue. Cependant, avec les séries populaires comme « The Night Agent », « American Primeval » et « The Recruit », vous avez de quoi vous occuper pour un moment.