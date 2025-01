Ces séries incontournables à voir après American Primeval sur Netflix

Découvrez cinq séries fantastiques similaires à American Primeval et disponibles dès maintenant en streaming.

Tl;dr La nouvelle mini-série Western « American Primeval » sur Netflix.

Sélection de cinq séries télévisées Western à voir après « American Primeval ».

Les séries incluent « Deadwood », « Godless », « Billy the Kid », « The Son », et « Justified ».

Le renouveau du Western à la télévision

L’ère d’or du Western à la télévision est loin d’être révolue. Alors que le genre s’est quelque peu éclipsé sur grand écran, il connaît actuellement une résurgence sur le petit. La dernière série Western à faire son apparition sur nos écrans est la mini-série Netflix « American Primeval », qui a fait ses débuts le 9 janvier.

« American Primeval » : une vision audacieuse de l’Ouest

Se déroulant dans le Territoire de l’Utah pendant les années 1850, ce drame brut contraste avec les récits romantiques de la frontière que nous avons vus par le passé. « American Primeval » met en vedette Taylor Kitsch et Betty Gilpin, et explore le conflit souvent violent entre les colons blancs – principalement mormons – et les peuples autochtones qu’ils sont déterminés à déplacer.

Après « American Primeval » : cinq séries Western à découvrir

Si, après avoir terminé « American Primeval », vous êtes à la recherche de plus de drames Western, voici une sélection de cinq séries similaires à voir sans tarder :

1. « Deadwood »

Située dans une ville minière en plein essor dans le Territoire du Dakota à la fin des années 1800, « Deadwood » est une référence en matière de séries télévisées Western modernes. Son casting parvient à faire des querelles mesquines des citoyens éminents de la ville un véritable Shakespeare, créant un drame de haute volée.

2. « Godless »

En règle générale, le Western est dominé par les hommes et la masculinité. Ce n’est pas le cas dans « Godless ». Situé dans une ville du Nouveau-Mexique au XIXe siècle, le show propose une vision contrastée de ce que nous attendons habituellement de l’Ouest sauvage.

3. « Billy the Kid »

Billy the Kid est l’un des personnages les plus emblématiques de l’Ouest sauvage, en partie à cause de son statut légendaire d’outlaw. La série « Billy the Kid » de MGM Plus est l’une des plus intéressantes sur sa vie.

4. « The Son »

Dans « The Son », l’acteur irlandais Pierce Brosnan incarne Eli McCullough, un homme au passé complexe qui a fait fortune grâce aux trois principales exportations du Texas : le bétail, le pétrole et la violence frontalière.

5. « Justified »

Contrairement à « Deadwood », la série moderne « Justified » ne se déroule pas dans l’Ouest sauvage, mais elle aborde des thèmes similaires de loi et d’ordre. Elle met en scène Timothy Olyphant dans le rôle de Raylan Givens, un marshal des États-Unis qui n’est pas exactement l’officier le plus conventionnel du Kentucky.

Ces séries sont le reflet de la diversité et de l’évolution du genre Western à la télévision, qui continue de captiver les téléspectateurs avec des récits authentiques et des personnages inoubliables.