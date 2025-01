Ces séries fantasy à découvrir en 2025

Découvrez les cinq séries télévisées incontournables avec de la fantasy en thématique principale.

Tl;dr 2025 promet d’être une année passionnante pour les fans de séries fantastiques.

Des suites très attendues de séries comme « House of the Dragon » et « The Rings of Power » sont prévues.

Des sorties majeures sont attendues sur les meilleures plateformes de streaming.

Entre les saisons attendues de deux des séries les plus discutées – House of the Dragon et The Rings of Power – et une série de sorties majeures prévues sur les meilleures plateformes de streaming, vous aurez de quoi alimenter vos passions.

Des séries fantastiques très attendues

Si vous préparez votre calendrier de visionnage pour l’année à venir et que vous êtes attiré par des récits empreints d’aventures épiques, de magie flamboyante, d’épées audacieuses et de dragons majestueux, découvrez une sélection des séries fantasy les plus attendues de 2025, prêtes à enchanter petits et grands écrans.

A Knight of the Seven Kingdoms

Difficile de ne pas être enthousiaste à l’idée de retourner à Westeros. Malgré une fin controversée pour la série originale, les deux premières saisons de House of the Dragon ont su raviver l’intérêt pour cet univers captivant. Le prochain spin-off de Game of Thrones, prévu pour 2025, s’annonce tout aussi prometteur. Composée de six épisodes, cette nouvelle série préquelle se concentre sur les aventures du chevalier errant Ser Duncan le Grand (Peter Claffey) et de son écuyer Egg (Dexter Sol Ansell), plongeant encore plus profondément dans l’histoire fascinante de Thrones.

One Piece saison 2

La série One Piece de Netflix pourrait bien changer la donne en termes d’adaptations en live-action. Cette reprise animée du manga de pirate d’Eiichiro Oda a su captiver les téléspectateurs lors de sa première saison de huit épisodes. La saison 2 promet de nouveaux membres d’équipage, de nouveaux lieux et de nouveaux ennemis.

Percy Jackson & Les Olympiens saison 2

La saga Percy Jackson a marqué toute une génération de lecteurs. Après des adaptations cinématographiques jugées décevantes, la nouvelle série télévisée pour jeunes adultes de Disney a réussi à donner vie à cet univers de manière convaincante. La deuxième quête de Percy promet de nouvelles alliances et de redoutables adversaires alors qu’il part en quête de la Toison d’Or.