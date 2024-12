Ces séries annulées trop tôt en 2024

Découvrez les sept séries télévisées de 2024 qui, malheureusement annulées, méritaient pourtant une saison supplémentaire en raison de leur qualité exceptionnelle.

Tl;dr Plusieurs séries télévisées de qualité ont été annulées en 2024.

Les séries « The Old Man », « Girls5eva », et « Kaos » font partie de ces annulations.

Certaines séries pourraient être ressuscitées à la suite de campagnes de fans.

Le cycle impitoyable de la vie télévisuelle

Chaque année, de nouvelles séries télévisées voient le jour et d’anciennes disparaissent. Cette loi implacable du milieu télévisuel a encore frappé en 2024, marquant la fin de dizaines de séries diffusées sur diverses chaînes et plateformes de streaming. Malgré une production de qualité, un scénario bien ficelé et une distribution talentueuse, certaines séries ont été brutalement interrompues, généralement en raison de faibles audiences. Voici une sélection des sept meilleures séries annulées en 2024 qui méritaient une autre chance.

Les meilleures séries de 2024 interrompues prématurément

« The Old Man », malgré son succès critique et sa distribution de haut niveau comprenant Jeff Bridges et John Lithgow, a été annulée après seulement deux saisons en décembre 2024. L’histoire d’un ancien agent de la CIA, interprété par Bridges, qui se retrouve traqué par un mystérieux assassin, n’a pas réussi à captiver les audiences sur le long terme.

La comédie satirique « Girls5eva », produite par Tina Fey et Robert Carlock, a subi le même sort après trois saisons. Malgré des performances remarquables de Renée Elise Goldsberry et Busy Philipps, la série n’a pas reçu l’attention qu’elle méritait et a été annulée en décembre 2024.

« Kaos », une comédie basée sur la mythologie grecque avec un casting étoilé comprenant Jeff Goldblum et Billie Piper, a été annulée après une seule saison en octobre 2024, malgré une présence notable dans le top 10 des séries Netflix pendant quatre semaines.

Les espoirs déçus des fans

La romance historique « My Lady Jane » semblait promise à un bel avenir grâce à son intrigue originale et son succès auprès des critiques. Malheureusement, la série a été annulée après une seule saison en août 2024, faute d’audience.

L’émouvante « Somebody Somewhere » a également été annulée en août 2024 après trois saisons, laissant les fans déçus et les créateurs surpris par cette décision.

Enfin, malgré des critiques élogieuses et une base de fans fervents, la série surnaturelle « Evil » a été annulée en février 2024, juste avant le début de sa quatrième saison. Cependant, l’augmentation de sa popularité sur Netflix laisse espérer une possible résurrection.

Des fins abruptes et des espoirs de renouveau

La comédie musicale « Schmigadoon! » a été annulée en janvier 2024, alors que la troisième saison était déjà écrite. Cependant, une représentation théâtrale prévue fin janvier pourrait offrir une seconde vie à la série.

Malgré ces déceptions, les fans peuvent toujours espérer le retour de leurs séries préférées grâce à des campagnes de soutien ou à un regain d’intérêt sur les plateformes de streaming.