FX confirme la saison 2 de The Old Man

Dans The Old Man, Dan Chase, un ancien agent de la CIA, se retrouve traqué par un assassin après que des secrets compromettants de son passé ont été exposés, déclenchant une course effrénée pour sa survie.

Tl;dr The Old Man revient en septembre 2024 avec une deuxième saison sur FX.

Inspirée du roman de Tom Perry, l’adaptation met en vedette Jeff Bridges.

La saison 1 de The Old Man a reçu des critiques généralement positives.

Les complications relationnelles dominent la fin de la saison 1 de The Old Man.

The Old Man, retour en septembre

La deuxième saison de la série télévisée The Old Man est prévue pour le 12 septembre 2024. Le rôle principal est joué par Jeff Bridges, un homme en apparence ordinaire mais avec un passé dangereux et plusieurs identités.

Une première saison accueillie avec enthousiasme

La première saison de The Old Man a été généralement bien accueillie par la critique. La série, développée par Jonathan E. Steinberg et Robert Levine, compte également dans son casting John Lithgow, E. J. Bonilla et Alia Shawkat. Ces retours positifs ont suscité une grande anticipation pour la suite.

Une deuxième saison attendue

La deuxième saison de The Old Man sera diffusée le jeudi 12 septembre à 22h sur FX, avec deux épisodes pour commencer. La saison comprendra au total huit épisodes et sera disponible en streaming sur Hulu le lendemain.

Les enjeux de la deuxième saison

La fin de la première saison a laissé de nombreuses questions en suspens. Le personnage de Jeff Bridges a révélé que les nouveaux épisodes traverseraient le globe et que l’histoire reprendrait quelques semaines après la fin de la première saison.

À la fin de la première saison, les téléspectateurs ont appris que Faraz est le véritable père d’Angela. La question est maintenant de savoir ce que Chase, Harold et Faraz sont prêts à risquer pour la sécurité et le bien-être d’Angela, chacun la considérant à sa manière comme sa fille. Cependant, la situation est complexe car Angela, qui a été enlevée et emmenée chez Faraz, ignore qu’il est son père. Zoe (Amy Brenneman), est également impliquée dans les dangers de la vie de Dan, ce qui cause des complications pour elle.