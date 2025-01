Ces séries Amazon Prime Video à découvrir

Découvrez trois merveilleuses séries sur Amazon Prime Video que vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir.

Tl;dr Amazon Prime Video connaît une diminution de nouvelles sorties.

Trois séries méconnues méritent l’attention des téléspectateurs.

Ces séries sont « La Liberación », « Wild Cards » et « Molly-Mae: Behind It All ».

Une période calme mais des séries à découvrir

Aux premiers abords, la plateforme de streaming Amazon Prime Video semble avoir ralenti le rythme de ses nouvelles sorties en janvier. Cependant, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de trésors à découvrir. En effet, certains programmes, bien que moins médiatisés, méritent toute notre attention.

La Liberación : un drame espagnol intense

La Liberación est l’une des séries qui a malheureusement échappé à l’attention de nombreux téléspectateurs. Cette série suit trois femmes au Mexique qui s’associent pour réprimer une accusation de harcèlement sexuel contre un célèbre réalisateur de films. Leur mission controversée les mène à la Aldea, un collectif féministe qui remet en question leurs croyances et les guide dans un processus de découverte de soi et de guérison des cicatrices laissées par une société patriarcale.

Wild Cards : un duo improbable pour des enquêtes palpitantes

La série canadienne « Wild Cards », bien que non originale de Prime Video, a été ajoutée à la plateforme ce mois-ci. Elle raconte l’association improbable entre Max Mitchell, une arnaqueuse pleine d’énergie, et Cole Ellis, un détective rétrogradé. Après avoir arrêté Max lors d’un de ses méfaits, elle propose de l’aider à attraper un voleur insaisissable en échange d’une probation. Cette collaboration atypique mêle l’audace de Max et le travail méthodique de Cole pour résoudre divers crimes.

Molly-Mae: Behind It All : un aperçu de la vie d’une influenceuse britannique

Pour les curieux de la vie des influenceurs, « Molly-Mae : Behind It All » offre un regard intime sur la vie de Molly-Mae Hague, une influenceuse britannique, entrepreneure et ancienne star de la télé-réalité. La série documentaire explore ses expériences après une rupture très médiatisée avec le boxeur Tommy Fury, les défis de la maternité célibataire, le lancement de sa nouvelle marque de vêtements « Maebe », et ses réflexions sur sa croissance personnelle et professionnelle.