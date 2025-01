Ces personnages du MCU méritent leurs propres spin-offs

Découvrez cinq héros et anti-héros qui pourraient être au cœur d'une nouvelle histoire.

Tl;dr Le MCU a de nombreuses options pour de futurs spin-offs.

Les personnages secondaires pourraient bénéficier grandement d’un film ou d’une série solo.

Valkyrie, Rio Vidal, Yelena Belova, Okoye et Bruce Banner sont de bons candidats pour un spin-off.

Le MCU : un vivier de spin-offs en puissance

Les possibilités offertes par l’Univers Cinématographique Marvel (MCU) pour les futurs spin-offs sont nombreuses. La réception triomphale de Agatha All Along en 2024, capitalisant simultanément sur le succès de WandaVision et en racontant une histoire autonome captivante, a démontré comment un spin-off centré sur un personnage jusqu’alors relégué en arrière-plan peut enrichir leur développement et même donner naissance à d’autres spin-offs.

Des personnages secondaires prêts pour le devant de la scène

De nombreux autres personnages du MCU pourraient bénéficier d’un film ou d’une série solo. Héros, anti-héros, méchants et êtres cosmiques se cachent à chaque coin de la franchise. Parmi ces personnages de second plan, cinq se distinguent comme les meilleurs candidats pour leur propre spin-off.

Valkyrie, Rio Vidal et d’autres : les candidats au spin-off

Valkyrie, interprétée par Tessa Thompson, a fait ses débuts dans le MCU en 2017 dans Thor : Ragnarok. Son évolution de simple récupératrice sur Sakaar à reine du Nouvel Asgard reste l’un des arcs les plus intrigants des personnages secondaires du MCU.

Le personnage de Rio Vidal, incarné par Aubrey Plaza dans Agatha All Along, a introduit une série de sorcières captivantes pour compléter le personnage principal. Son histoire unique en tant qu’ex-amante d’Agatha et première Sorcière Verte pourrait être l’occasion d’explorer leur passé commun.Yelena Belova, interprétée par Florence Pugh, a fait ses débuts dans le MCU en 2021 dans Black Widow. Ses traumatismes d’enfance et sa perte tragique pourraient être le point de départ d’une série solo.

Enfin, on pourrait mentionner Okoye, brillamment interprétée par Danai Gurira, et Bruce Banner, incarné par Mark Ruffalo, comme d’autres candidats potentiels pour un spin-off. Le MCU regorge donc de personnages prêts à prendre leur envol. Il ne reste plus qu’à espérer que ces spin-offs voient le jour et permettent à ces personnages de briller.