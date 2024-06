Si vous voulez exécuter des apps Windows sur macOS, vous n'avez pas nécessairement besoin de passer par un émulateur. Ces outils permettent de faire tourner des apps Windows sur macOS.

Profiter de l’expérience Windows sur un Mac est devenu un peu plus difficile depuis l’arrivée des puces Apple Silicon : l’Assistant Boot Camp développé par Apple qui permettait un dual-boot ne fonctionne plus avec ces puces, tandis que les émulateurs comme Parallels ne sont pas aussi simples à utiliser sur ces nouveaux systèmes. Avec cela à l’esprit, si vous avez besoin de faire tourner un logiciel Windows sous macOS, il est plus facile de vous concentrer sur cette app – plutôt que d’aller émuler tout le système d’exploitation. Il existe plusieurs outils pour macOS permettant cela, pour profiter de vos apps Windows préférées sur votre Mac sans trop de souci.

Wineskin

Wineskin est l’option gratuite, elle utilise Homebrew. Il faut ouvrir le Terminal sur macOS, saisir la commande suivante, puis appuyer sur Entrée pour installer Homebrew :

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Une fois le processus achevé, vous verrez des instructions pour exécuter les commandes suivantes pour compléter la configuration, avec le nom de votre compte (Appuyez sur Entrée après chacune) :

(echo; echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"') >> /Users//.zprofile

eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"

Une fois que Homebrew est opérationnel, vous pouvez installer Wineskin. Dans le Terminal, saisissez la ligne de commande suivante et appuyez sur Entrée :

brew install --cask --no-quarantine gcenx/wine/unofficial-wineskin

Lorsque vous verrez un message indiquant que Wineskin est installé, vous pouvez fermer le Terminal et ouvrir Wineskin depuis le dossier Applications dans le Finder ou en le cherchant via Spotlight.

Tout d’abord, il faut installer le moteur en cliquant sur l’icône + – vous pouvez sélectionner celui par défaut, mais parfois, certaines apps Windows ont besoin de moteurs différents, vous devrez donc peut-être en changer si vous ave des soucis. Ensuite, cliquez sur Update Wrapper pour vous mettre à jour, cela va permettre d’encapsuler votre app pour qu’elle puisse fonctionner sur macOS.

Une fois cela fait, cliquez sur Create New Blank Wrapper. Là, vous devez donner un nom à votre wrapper pour l’identifier. Ce wrapper sera affiché dans le Finder, dans le dossier Wineskin dans la liste de vos applications – l’app vous demandera si vous voulez y aller directement une fois le processus de configuration initial achevé.

Lancez ce wrapper et vous pouvez choisir l’application Windows que vous voulez lancer. Essayez Install Software dans un premier temps, c’est l’option la plus facile : vous pouvez faire pointer Wineskin vers un fichier exécutable, ou un dossier (pour les apps portables). Wineskin devrait gérer toute la configuration et vous pourrez alors lancer le wrapper dès que vous voulez lancer l’application Windows.

Si cela ne fonctionne pas, cliquez sur Advanced dans la fenêtre principale de Wineskin pour accéder à davantage d’options, vous pouvez faire pointer vers des exécutables spécifiques, changez le mapping des touches Windows vers celles de macOS et personnaliser divers aspects dans l’exécution du programme.

CrossOver

CrossOver est l’option payante : l’app coûté 74 $, mais il y a une période d’essai gratuite de 14 jours pour tester le tout. C’est un peu plus user-friendly que Wineskin et il y a davantage d’aide proposée, certains utilisateurs pourraient mieux s’y retrouver.

Installez l’app, cherchez simplement le logiciel Windows que vous voulez lancer – Steam, par exemple, si vous voulez jouer -. Vous verrez que chaque app a une note (avec des étoiles), vous renseignant sur le bon fonctionnement de l’app avec CrossOver sur macOS (vous pourrez ainsi économiser de l’argent en n’achetant pas des apps ou des jeux qui ne fonctionnent pas bien).

Lorsque vous avez le logiciel que vous voulez, cliquez sur Install et CrossOver gère tout pour vous. Après un instant, vous pourrez profiter de votre app Windows sur macOS. CrossOver garde une liste de vos apps installées dans son interface principale, vous pouvez les sélectionner de là pour les exécuter et/ou gérer leur configuration.

Si le programme que vous voulez n’est pas listé dans l’écran Install de CrossOver, cliquez sur “Install an unlisted application” sur la droite. Le processus est un peu moins facile, mais cela reste accessible. Vous devrez donner à CrossOver certains détails de l’app que vous voulez installer et où l’exécutable est localisé.