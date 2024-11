Ces nouveaux films à ne pas manquer ce week-end

Découvrez les cinq meilleurs nouveaux films à regarder en streaming ce week-end sur diverses plateformes comme Netflix, Disney+ et Paramount+.

Tl;dr Des films et documentaires notables à découvrir sur les plateformes de streaming.

Des productions pour tous les goûts, de la comédie romantique au drame psychologique.

Des recommandations pour passer un week-end cinématographique agréable.

Que regarder ce week-end ?

Après un long Thanksgiving, la dernière chose que l’on souhaite est de devoir décider quoi regarder. Face à l’abondance de nouveaux films sur les meilleures plateformes de streaming, il peut être difficile de déterminer lesquels valent le coup. Ne vous inquiétez pas, nous avons fait le travail pour vous.

Nouveautés à ne pas manquer

Nous avons sélectionné les meilleurs films pour rendre votre prochaine soirée cinéma mémorable. En tête de liste cette semaine, le très attendu film de Noël avec Lindsay Lohan, « Our Little Secret » sur Netflix. De plus, Netflix propose un autre film de Noël pour les plus jeunes, intitulé « The Snow Sister ».

Par ailleurs, vous pourrez également découvrir un émouvant documentaire sur les Beatles, retraçant leur ascension aux États-Unis, sur Disney Plus, un drame psychologique avec Kristen Stewart sur Paramount Plus dans « Clouds of Sils Maria », et « Sweethearts », une rare comédie romantique de Thanksgiving, sur Max.

Des films à l’affiche

Le film de Noël très attendu de Netflix, avec Lindsay Lohan, « Our Little Secret », est arrivé cette semaine, et a déjà assuré la première place du classement de la plateforme. Si vous préférez les documentaires, « Beatles ’64 », produit par Martin Scorsese, est disponible sur Disney Plus. Il retrace le premier voyage emblématique du groupe en Amérique en 1964, qui a amené la Beatlemania aux États-Unis.

Pour ceux qui apprécient les drames psychologiques, « Clouds of Sils Maria », réalisé par Olivier Assayas, est à découvrir sur Paramount Plus. Enfin, pour un film de Thanksgiving, optez pour « Sweethearts » sur Max, qui met à l’épreuve l’amitié de deux étudiants lors d’une nuit chaotique.

Plongez dans le cinéma

Alors, sans plus attendre, plongez dans le monde du cinéma. Que vous soyez fan de comédies romantiques, de documentaires musicaux ou de drames psychologiques, il y a quelque chose pour vous. Profitez de votre week-end pour vous détendre et vous évader avec ces films à ne pas manquer.