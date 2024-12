Ces mini-séries à dévorer ce week-end sur Amazon Prime Video

Découvrez les cinq meilleures mini-séries disponibles sur Amazon Prime Video à dévorer sans modération pour un week-end de pur divertissement.

Tl;dr Amazon Prime Video propose une forte sélection de mini-séries.

Les séries « The Sticky », « Swarm », « Harlan Coben’s Shelter », « Daisy Jones & The Six », et « The English » sont recommandées.

Chaque série peut être visionnée en un week-end.

Un week-end de binge-watching

Face à la profusion de séries proposées par les différentes plateformes de streaming, il est parfois bon de se tourner vers des séries courtes, qui ne requièrent pas de se souvenir de l’intrigue de l’épisode visionné deux ans plus tôt. La plateforme de streaming Amazon Prime Video, en particulier, offre une gamme impressionnante de mini-séries, allant des thrillers haletants aux comédies décalées, en passant par des drames captivants.

« The Sticky »

Envie d’un moment de détente riche en rires ? « The Sticky » devrait vous satisfaire. Cette comédie criminelle en six parties s’inspire librement du « Great Canadian Maple Syrup Heist », un vol réel de près de 3 000 tonnes de sirop d’érable. L’intrigue tourne autour de Ruth Landry (Margo Martindale), une productrice de sirop d’érable qui décide de se rebeller contre la bureaucratie menaçant sa ferme en organisant un audacieux vol de plusieurs millions de dollars ciblant les réserves de sirop d’érable du Québec.

« Swarm »

« Swarm » est une comédie dramatique satirique en sept parties qui plonge dans les aspects dangereux de la culture fan. L’histoire suit Andrea « Dre » Greene (Dominique Fishback), une jeune femme obsédée par Ni’Jah, une pop star de renommée mondiale. Dre est prête à aller jusqu’à la violence pour défendre son idole, à la manière de Beyonce. C’est une satire audacieuse et violente de la culture fan extrême.

« Harlan Coben’s Shelter »

Le nom de Harlan Coben est pratiquement synonyme de thrillers et d’histoires mystérieuses. « Shelter » est une autre énigme à résoudre. Plus jeune public que certaines des autres drames de Coben sur Netflix, la série suit Mickey (Jaden Michael), un lycéen, alors qu’il pleure la mort de son père dans un accident de voiture.

« Daisy Jones & The Six »

« Daisy Jones & The Six » est une adaptation du roman populaire de Taylor Jenkins Reid sur la dissolution d’un supergroupe de rock à la Fleetwood Mac des années 1970. Le groupe était autrefois en haut de l’affiche, mais les visions contradictoires et l’alchimie explosive entre deux membres, Daisy (Riley Keough) et Billy (Sam Claflin) ont déchiré le groupe.

« The English » (2022)

« The English » est une mini-série western phénoménale qui voit Lady Cornelia Locke (Emily Blunt) quitter sa maison pour l’Ouest lointain, où elle a l’intention de se venger d’un homme qu’elle croit responsable de la mort de son fils.