Ces interdictions les plus folles pour Les Simpson dans des pays entiers

Découvrez les cinq incidents les plus marquants où un pays tout entier a interdit la diffusion de la série culte Les Simpson.

Tl;dr Les Simpson a été critiqué pour son humour subversif et ses stéréotypes.

Plusieurs épisodes ont été bannis dans différents pays à cause de leur contenu.

Les controverses autour de la série ont souvent augmenté sa popularité.

Quand l’humour subversif rime avec censure

Mike Scully, ancien producteur de Les Simpson, affirmait dans un documentaire de la BBC que les auteurs de la série devaient avant tout avoir un « irrespect sain pour tout ce que les Américains tiennent en haute estime ». Cette approche satirique de la vie moderne américaine a souvent provoqué la controverse, mais aussi boosté la popularité de la série.

Des blagues mondiales aux conséquences locales

Les Simpson ne se sont pas limités à critiquer l’Amérique. Leur humour subversif a fait réagir les audiences du monde entier, allant jusqu’à bannir la série dans plusieurs pays. Par exemple, l’épisode « Bart vs. Australia » a suscité une telle indignation en Australie, avec sa représentation stéréotypée du pays, qu’il a été condamné par le Parlement australien. Cependant, loin de nuire à l’épisode, cette controverse a plutôt accru sa popularité.

Quand Les Simpson se font bannir

Il existe plusieurs exemples où Les Simpson a été purement et simplement interdit. L’Allemagne a par exemple banni l’épisode « Cape Feare » à cause d’une scène montrant un homme en uniforme nazi. Cependant, cette réaction peut sembler mesurée comparée à celle de certains pays qui ont simplement réagi avec indignation à l’idée d’être tournés en dérision.

Humour vs censure

Le Japon, la Chine, le Royaume-Uni, le Brésil… autant de pays qui ont, à un moment ou à un autre, interdit ou modifié un épisode de la série. Ces controverses, loin de nuire à Les Simpson, ont souvent contribué à augmenter son aura et sa popularité. Comme le disait Matt Groening, le créateur de la série, « il y a ces gens qui mordent à l’hameçon, se fâchent, critiquent la série et cela la rend plus excitante. Je veux dire, c’est juste une émission de télévision, c’est un mignon petit dessin animé ».