Ces films Amazon Prime Video à visionner sans tarder

Voici trois films incontournables actuellement disponibles sur Amazon Prime Video, faisant partie du top 10 des meilleures productions de la plateforme de streaming.

Des rires garantis avec You’re Cordially Invited

L’une des comédies les plus populaires du moment, You’re Cordially Invited est une comédie R-rated qui met en scène deux grandes figures du cinéma comique, Reese Witherspoon et Will Ferrell. Ils interprètent des membres de la famille de futures épouses dont les mariages de rêve deviennent des cauchemars suite à une double réservation de leur lieu de cérémonie.

Un thriller haletant avec Blink Twice

Passons du rire à la tension avec Blink Twice, un thriller psychologique qui vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière seconde. Réalisé par Zoë Kravitz, ce film raconte l’histoire de deux amies invitées sur une île privée par un magnat de la technologie, où elles découvrent que tout n’est pas aussi idyllique qu’il y paraît.

Une aventure animée avec Puss in Boots: The Last Wish

Enfin, pour les amateurs d’animation, je recommande vivement Puss in Boots: The Last Wish. Ce spin-off du célèbre Shrek surpasse l’original avec une qualité au niveau des films Spider-Verse. Antonio Banderas reprend son rôle du chat botté adoré, accompagné de Salma Hayek et d’une ribambelle de personnages de contes de fées.