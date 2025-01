Ces films Amazon Prime Video à découvrir

Découvrez trois incontournables films sur Amazon Prime Video que vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir.

Le renouveau cinématographique d’Amazon Prime Video

En ce mois de janvier 2025, Amazon Prime Video a enrichi sa bibliothèque cinématographique de plus de 85 nouvelles œuvres. Face à cette profusion de nouveautés, certains films de qualité peuvent passer inaperçus. Pour vous aider à y voir plus clair parmi ces nouveautés, voici trois films ajoutés récemment que vous n’avez probablement pas encore vus.

The Ides of March : un drame politique captivant

Réunissant George Clooney et Ryan Gosling, « The Ides of March » est un drame politique passionnant, basé sur la pièce de 2008 de Beau Willimon. Gosling incarne Stephen Meyers, le jeune directeur de campagne du gouverneur de Pennsylvanie et candidat à la présidence, Mike Morris (Clooney). Malgré son cadre politique, ce film est aussi palpitant que de nombreux thrillers centrés sur l’action.

The Calendar Killer : un thriller haletant

En janvier 2025, « The Calendar Killer », un thriller captivant, a été ajouté à la liste des films originaux d’Amazon Prime Video. Ce film suit Klara, une femme confrontée à un ultimatum inimaginable de la part d’un tueur sadique : tuer son mari ou être elle-même assassinée. Si vous aimez les thrillers tendus, pleins de suspense et de meurtres, ce film mérite votre attention.

Breach : un thriller d’espionnage basé sur des faits réels

« Breach » est un thriller d’espionnage particulièrement intéressant car il est basé sur des faits réels. Le film suit l’histoire de Robert Hanssen, un agent du FBI en poste depuis 25 ans, qui est sous enquête pour espionnage au profit du gouvernement russe. Malgré la connaissance des faits réels, « Breach » réussit à maintenir un niveau de tension élevé.