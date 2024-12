CES 2025 : le HDMI 2.2 pourrait révolutionner les consoles de prochaine génération et les GPU série RTX 50

L'annonce du HDMI 2.2 pourrait être faite lors du CES 2025.

Tl;dr Le lancement de HDMI 2.2 est attendu au CES 2025.

Le HDMI 2.2 apporterait plus de bande passante et une résolution plus élevée.

La nouvelle norme pourrait avoir des implications majeures pour le secteur du jeu vidéo.

Une révolution technologique à l’horizon

Le CES 2025 promet d’être un événement clé pour l’industrie de la télévision. En effet, l’événement pourrait être marqué par le lancement tant attendu du HDMI 2.2. Ce dernier promet une augmentation substantielle de la bande passante, une résolution plus élevée et un taux de rafraîchissement plus rapide. Cependant, les détails restent encore flous. Alors, penchons-nous sur ce que nous savons et les implications potentielles.

Une qualité d’image à couper le souffle

Actuellement, nous en sommes à la norme HDMI 2.1b, lancée en 2023, qui offre une résolution allant jusqu’à 10K et une bande passante pouvant atteindre 48bps. Cette norme permet également un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 144Hz. Cependant, cette augmentation substantielle de la bande passante par rapport aux 6Gbps de HDMI 2.0 reste encore derrière les 80 Gbps de DisplayPort 2.1.

La HDMI LA promet des « options de qualité supérieure » pour les studios de télévision et de cinéma ainsi que pour les développeurs de jeux vidéo. On peut donc s’attendre à ce que la bande passante du HDMI 2.2 se rapproche de celle du DP, ce qui pourrait pérenniser la norme pour de nombreuses années à venir.

Une avancée majeure pour les gamers

Les fuites indiquent que le CES 2025 pourrait être un grand événement pour le matériel de jeu. En effet, l’annonce des GPU RTX 50-series de Nvidia semble certaine, et AMD semble prêt à se lancer avec ses propres GPU RDNA 3.

La possibilité de voir le HDMI 2.2 intégré dans les PC et les ordinateurs portables de jeu n’a pas été évoquée, mais il serait étonnant de ne pas le voir arriver, et cela pourrait permettre un support natif pour un gameplay en 8K.

En effet, même si la 8K est techniquement supportée par cette norme de câble, une augmentation de la bande passante ainsi que des améliorations en termes d’efficacité et d’implémentation de voies à débit fixe (FRL) pourraient aider à faire avancer l’ensemble de l’industrie.

Il est à noter que toutes les entreprises d’affichage devraient s’adapter à cette nouvelle norme, ce qui pourrait entraîner des coûts importants. Cependant, pour les amateurs de pixels, cela serait un véritable rêve devenu réalité. De plus, il convient de prêter une attention particulière à ces spécifications, car il est fort probable qu’elles seront présentes sur la prochaine génération de consoles.