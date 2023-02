Ce site permet de trouver les tenues dans toutes les scènes (ou presque) de séries TV

Ce site permet de trouver les tenues dans toutes les scènes (ou presque) de séries. Une initiative très intéressante, pas uniquement pour les férus de mode.

Aussi complet puisse être IMDB pour lister celles et ceux qui ont travaillé sur une série TV ou un film, la plateforme ne vous est d’aucune utilité si vous souhaitez savoir ce quel tel ou tel personnage porte dans telle ou telle scène. À moins que la chemise, la robe ou les chaussures n’aient un signe distinctif particulièrement identifiable, il y a de fortes chances que vous ne trouviez pas de quelle pièce il s’agit précisément. Il y a cependant un site qui pourrait vous aider.

Worn On TV permet justement de faire cela : le site référence les séries TV populaires et les tenues que les personnages portent dans les différents épisodes. La page d’accueil est pleine des dernières entrées dans la base de données. Aussi, si vous regardez les séries du moment suivies par la plateforme Worn On TV, vous n’aurez aucun mal à trouver l’information très rapidement. Dans le cas contraire, vous devrez utiliser le module de recherche pour trouver la série et les tenues.

Si vous cherchez par exemple la série The White Lotus et que vous avez adoré la robe que Daphne porte au dîner, vous allez sur Worn On TV, dans la section dédiée à The White Lotus, vous faites défiler les entrées pour voir si quelqu’un l’a référencée. Bien sûr, elle est là. C’est une Bouquet Dress in Cream & Multi by Anna Kosturova, une robe que vous pouvez même achetée chez Caleixco pour 599 $.

Une initiative très intéressante, pas uniquement pour les férus de mode

Succession est une autre série très intéressante pour suivre les tenues des acteurs, dans la mesure où ceux-ci en utilisent beaucoup. Vous aimez probablement ce qu’il porte, mais vous détesterez leur prix. Dans cette scène, Kendall porte un Studio Tee à 330 $, des lunettes de soleil Eclipse à 750 $ et un collier en or 9 carats par Tilly MacAlister-Smith à 15 000 $. Un look simple et décontracté, en somme !

Vous êtes limité(e) au catalogue de Worn On TV. Si la plateforme n’a pas couvert la série que vous cherchez, ou qu’elle n’a pas référencé la tenue en particulier, vous ne pouvez pas profiter de cette solution. Mais la liste des séries est assez longue – plus de 436 selon la page “About” à l’heure d’écrire ces lignes – et la base se remplit rapidement.