Ce novembre, Flight Simulator 2024 et Metal Slug Tactics au menu du Game Pass !

Tl;dr Xbox présente ses nouvelles additions à Game Pass pour novembre.

L’ajout le plus notable est le Flight Simulator 2024.

Certains titres seront retirés du Game Pass le 15 novembre.

Novembre, mois riche pour Game Pass

La plateforme de jeux vidéo Xbox vient d’annoncer les nouvelles additions à son service de Game Pass pour le mois de novembre. Bien que cette sélection n’inclut pas de blockbuster aussi attendu que le récent Call of Duty: Black Ops 6, elle offre néanmoins plusieurs options intéressantes.

Flight Simulator 2024, l’attraction phare

Le jeu le plus marquant de cette nouvelle fournée est sans doute Flight Simulator 2024. Pour la première fois dans l’histoire de la série, les joueurs pourront sortir de leurs avions pour explorer plus d’une vingtaine de biomes. Le jeu offre une représentation extrêmement détaillée de notre monde, incluant des nouveautés comme l’apparition d’aurores. De plus, les joueurs pourront s’essayer à diverses carrières aéronautiques, telles que les opérations d’évacuation médicale et la lutte aérienne contre les incendies. Le tout est agrémenté de la possibilité de concourir contre d’autres joueurs lors de courses.

Disponibilité et autres ajouts

Microsoft Flight Simulator 2024 sera disponible sur Game Pass Ultimate et PC Game Pass dès sa sortie le 19 novembre. Pour y jouer, il vous faudra une PC suffisamment puissant, une Xbox Series X/S ou, plus simplement, un accès au cloud.

En attendant, à partir du 5 novembre, les abonnés pourront découvrir Metal Slug Tactics sur PC, Xbox Series X/S, Xbox One et le cloud via Game Pass Ultimate et PC Game Pass. Ce RPG tactique basé sur la série classique de run-and-gun sera disponible dès le premier jour.

Des titres en partance

À noter que certains jeux seront retirés du Game Pass le 15 novembre, dont Dicey Dungeons, Dungeons 4, Goat Simulator, Like a Dragon: Ishin!, Like a Dragon: The Man Who Erased His Name, Persona 5 Tactica et Somerville.

Ce mois de novembre s’annonce riche en nouveautés pour les abonnés du Game Pass, avec un choix pour tous les goûts.