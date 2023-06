Microsoft Flight Simulator : une suite est annoncée pour le simulateur de vol

Asobo Studio va sublimer l'édition 2024 de Microsoft Flight Simulator avec l'aide d'un moteur graphique "grandement amélioré".

Malgré la promesse d’un suivi sur dix ans avec des mises à jour et des extensions pour le reboot moderne de Microsoft Flight Simulator, l’aventure de l’aviation chez l’éditeur américain Microsoft va prochainement continuer avec Microsoft Flight Simulator 2024 :

Cette toute nouvelle simulation a été conçue pour tirer avantage des dernières technologies en date en termes de simulation, de cloud, de machine learning, de graphismes et de jeu vidéo, afin de créer le simulateur de vol le plus sophistiqué, le plus immersif et le plus impressionnant de tous les temps.